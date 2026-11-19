Sabancı Topluluğu’nun teknoloji şirketleri SabancıDx ve Bulutistan, BT operasyonlarında manuel iş yüklerini azaltmak, hizmet hızını artırmak ve operasyonel süreçleri daha standart, izlenebilir ve ölçeklenebilir bir yapıya taşımak amacıyla AutomateDx Otomasyon Platformu’nu hayata geçirdi.

Şirketler için kritik önemde olan manuel ve tekrarlayan BT operasyonlarını uçtan uca otomatikleştiren platformda, BT Hizmet Yönetimi (ITSM) talebinin alınmasıyla başlayan süreç; ekipler arası koordinasyon, sanal sunucunun oluşturulması, gerekli agent ve konfigürasyonların uygulanması, envanter işlemleri ve sonuç kontrolleriyle tamamlanıyor. Böylece birbirini takip eden ve farklı ekiplerin koordinasyonunu gerektiren operasyonel adımlar, tek bir standart ve izlenebilir iş akışı içerisinde uçtan uca otomatik olarak yönetilebiliyor.

Standart sanal sunucu kurulumunun ötesine geçerek kapsamlı operasyon süreçlerinin tüm adımlarını otomasyona taşıyan platform sayesinde yaklaşık 5 gün süren işlemler 13 dakikaya kadar iniyor. Projede SabancıDx; proje yönetimi, yönetişim, mühendislik yönetimi ve iş analizi süreçlerini, Bulutistan ise teknoloji tasarımı ve yazılım geliştirme süreçlerini üstleniyor.

‘TEK BİR KURULUM DEĞİL, UÇTAN UCA OPERASYONU DÖNÜŞTÜRÜYORUZ’

AutomateDx'i tek başına bir yazılım veya iş akışı aracı olarak değil, SabancıDx'in yönetilen hizmetler modelini teknoloji ve otomasyonla sürekli geliştiren operasyonel bir yetkinlik olarak konumlandırdıklarını belirten SabancıDx Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (COO) Devrim Zımba, “Amacımız yalnızca belirli operasyonları otomatikleştirmek değil; farklı otomasyon teknolojilerini ortak bir orkestrasyon katmanında buluşturarak uçtan uca süreçleri daha standart, izlenebilir, hızlı ve ölçeklenebilir hale getirmek” dedi.

Otomasyon platformu modeliyle ortaya koydukları katma değere değinen Zımba, şunları söyledi: “Manuel ve tekrarlayan operasyonların önemli bir bölümünü otomatikleştirirken; kontrol, onay ve istisna yönetimi gerektiren noktalarda insanın sürece dahil olmaya devam ettiği bir model oluşturuyoruz. Böylece ekiplerimizin rutin operasyonlara ayırdığı zamanı azaltırken, oluşan kapasiteyi müşteri ihtiyaçlarına, hizmet kalitesinin geliştirilmesine ve daha yüksek katma değer yaratan işlere yönlendirmeyi hedefliyoruz.”

SabancıDx COO'su Zımba, “AutomateDx yalnızca bir sanal sunucu kurmuyor. ITSM talebinden ekipler arası koordinasyona, kurulum ve konfigürasyondan envanter ve sonuç kontrollerine kadar günler süren operasyonun tamamını uçtan uca otomatikleştiriyor. Daha önce yaklaşık 5 iş günü süren bu kapsamlı operasyonu 13 dakikaya kadar indirdik. Ancak buradaki asıl kazanım yalnızca hız değil; çok sayıda operasyonel adımın tek bir iş akışında standart, izlenebilir ve tekrar edilebilir hale gelmesi” diye konuştu.

OTOMASYON YETKİNLİĞİ YENİ SENARYOLARLA BÜYÜYECEK

AutomateDx'in kapsamının yeni otomasyon senaryolarıyla genişletilmesinin planlandığını belirten Devrim Zımba, şunları ekledi: “Planlanan otomasyon portföyünün tamamlanmasıyla yaklaşık 20 tam zamanlı çalışan kapasitesine eşdeğer net operasyonel kapasite kazanımı öngörüyoruz. Bu da aylık yaklaşık 397, yıllık yaklaşık 4.766 iş günlük kapasitenin rutin operasyonlar yerine müşteri ihtiyaçlarına ve daha yüksek katma değerli alanlara yönlendirilebilmesi anlamına geliyor.”

Bulutistan İcra Kurulu Üyesi Ekrem Sekman, teknoloji tasarımı ve yazılım geliştirme süreçlerinde rol aldıkları otomasyon projesiyle ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“BT operasyonlarını uçtan uca, standart, ölçülebilir ve izlenebilir bir yapıda yönetmeyi hedeflediğimiz bu projenin farklı operasyonel ihtiyaçlara uyarlanabilen yapısı sayesinde kullanım alanının daha da genişleyeceğine; manuel ve tekrarlayan süreçlerin azaltılarak ekiplerin operasyonel kapasitesinin daha etkin kullanılmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. SabancıDx’in operasyonel ihtiyaçları doğrultusunda birlikte geliştirdiğimiz bu platformun, önümüzdeki dönemde yeni otomasyon senaryolarıyla geliştirilmesini ve farklı müşteri ve kullanım senaryolarına taşıyarak, yeni BT operasyonlarında yaygınlaştırılmasını planlıyoruz.”