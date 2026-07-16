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        Haberler Ekonomi Para AB'nin dış ticaret açığı mayısta 12 Milyar Euro'yu aştı

        AB'nin dış ticaret açığı mayısta 12 Milyar Euro'yu aştı

        Avrupa Birliği (AB), enerji ithalat harcamasının artmasıyla mayıs ayında 12,1 milyar Euro'luk dış ticaret açığı verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 15:10 Güncelleme:
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        AB'nin dış ticaret açığı mayısta 12 Milyar Euro'yu aştı

        Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin mayıs ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

        Buna göre, AB'nin ihracatı, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 artarak 215,7 milyar Euro , ithalatı ise yüzde 10,8 yükselerek 227,8 milyar Euro oldu. AB, söz konusu ayda 12,1 milyar Euro dış ticaret açığı verdi. AB, geçen yılın mayıs ayında 12,7 milyar Euro ticaret fazlası vermişti.

        AB'nin ticaretindeki değişim enerji ürünlerindeki açığın artmasından, makine, araç ve kimyasal gibi ürünlerindeki fazlasının ise azalmasından kaynaklandı.

        Avro Bölgesi'nde ihracat mayısta yıllık bazda yüzde 0,1 artışla 243,6 milyar Euro'ya, ithalat ise yüzde 10 artışla 251,4 milyar Euro'ya ulaştı. Böylece, Euro Bölgesi mayısta 7,8 milyar Euro ticaret açığı verdi. Geçen yılın mayıs ayında 15 milyar Euro ticaret fazlası verilmişti.

        Mayısta AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler, 40,8 milyar Euro'yla ABD, 29,9 milyar Euro'yla İngiltere, 19,9 milyar Euro'yla İsviçre, 15,5 milyar Euro'yla Çin ve 8,5 milyar Euro'yla Türkiye oldu.

        Aynı dönemde AB'ye en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 46,3 milyar Euro'yla Çin, 32,9 milyar Euro'yla ABD, 14,5 milyar Euro'yla İngiltere, 12,5 milyar Euro'yla İsviçre, 10,2 milyar Euro'yla Norveç ve 8,5 milyar Euro'yla Türkiye olarak sıralandı.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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