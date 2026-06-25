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        Haberler Ekonomi Para AB ülkeleri, ABD ile ticaret anlaşmasını onayladı

        AB ülkeleri, ABD ile ticaret anlaşmasını onayladı

        Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, ABD ile yapılan ticaret anlaşmasının uygulanmasına yönelik yasal düzenlemelere gereken son onayı verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 17:47 Güncelleme:
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        AB ülkeleri, ABD ile ticaret anlaşmasını onayladı

        AB Konseyi, üye ülke temsilcilerinin AB-ABD ticaret anlaşması kapsamında AB'nin gümrük tarifesi taahhütlerini uygulamaya koyan iki yasa tasarısını resmen kabul ettiğini açıkladı.

        Açıklamada, "Bu kararın kabul edilmesi, yasama sürecini tamamlamakta ve AB'nin istikrarlı, öngörülebilir ve karşılıklı yarar sağlayan bir transatlantik ticaret ilişkisine olan bağlılığını teyit ederken, Avrupa'nın ekonomik çıkarlarını korumak için gerekli önlemleri de muhafaza etmektedir." ifadesi kullanıldı.

        Düzenlemeyle, ABD sanayi malları üzerindeki gümrük vergilerinin kalkacağı belirtilen açıklamada, geniş bir yelpazedeki ABD deniz ürünleri ve tarım ürünleri için tercihli pazar erişimi sağlanacağı kaydedildi.

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        Açıklamada, 2029 sonuna kadar geçerli düzenlemenin güçlendirilmiş koruma ve askıya alma mekanizmaları içerdiğine işaret edildi.

        Söz konusu düzenlemeye geçen hafta da Avrupa Parlamentosu onayı verilmişti. Bu aşamadan sonra düzenleme AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

        AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşması görüşmeleri, Temmuz 2025'te İskoçya'da ABD Başkanı Donald Trump'a ait Turnberry golf sahasında tamamlanmıştı.

        Anlaşma kapsamında AB ülkeleri ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul etmiş, buna karşılık ABD'nin AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacağı açıklanmıştı.

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