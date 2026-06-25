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        Haberler Magazin Hande Yener'den sağlık durumuyla ilgili açıklama: Lütfen ciddiye almayın

        Hande Yener: Lütfen ciddiye almayın

        Ünlü şarkıcı Hande Yener, sağlık durumuyla ilgili çıkan iddialar karşısında açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 17:27 Güncelleme:
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        Sağlık durumuyla ilgili açıklama

        Geçtiğimiz yıllarda meme kanserini erken teşhisle yenen Hande Yener, "Kemoterapiden saçları döküldü" iddiasını yalanladı.

        Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Sağlık durumumla ilgili yalan yanlış haberler yapılıyor. Eşim, dostum ve sevenlerim panik oluyor ve mesaj atıyorlar. Kemoterapiden saçlarım döküldü diye benimle alakasız bir haber! Çevremde herkes iyi miyim diye soruyor. Bu haberlerin hepsi yalan, lütfen ciddiye almayın. Daha dün rutin kontrollerim için doktora gittim. Şükür her şey yolunda. Lütfen sizler de kontrollerinizi ihmal etmeyin" ifadelerini kullandı.

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        #HANDE YENER
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