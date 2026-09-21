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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD ile Çin ekonomi heyetleri New York'ta bir araya geldi

        ABD ile Çin ekonomi heyetleri New York'ta bir araya geldi

        ABD ve Çin heyetleri, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ABD'ye yapması beklenen ziyaret öncesinde ekonomik ve ticari konuları görüşmek üzere bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 07:28 Güncelleme:
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        ABD ile Çin ekonomi heyetleri New York'ta bir araya geldi

        Hazine Bakanı Scott Bessent başkanlığındaki ABD heyeti ile Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng başkanlığındaki Çin heyetinin, ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase'in Manhattan'daki genel merkezinde gerçekleştirdiği görüşme gün boyu sürdü.

        Bessent, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çin ile ticaret ve yapay zeka konusunda çok başarılı bir görüşme gerçekleştirdik." dedi.

        Pekin'de yapılan önceki görüşmelerde Ticaret Kurulu'nun oluşturulduğunu ve yapay zeka konusunun ele alınmaya başlandığını anımsatan Bessent, bugün ise bunların işler hale geldiğini söyledi.

        ABD, YAPAY ZEKA KONUSUNDA İKİ ÜLKE ARASINDA BİLDİRİM MEKANİZMASI OLUŞTURULMASINI ÖNERDİ

        Bessent, görüşmede yapay zekaya ilişkin bir mekanizma oluşturulmasının ele alındığını belirterek, bunun "ABD-Çin Yapay Zeka Diyaloğu" olarak adlandırılacağını ifade etti.

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        Tarafların yeniden bir araya gelme konusunda mutabık kaldığını aktaran Bessent, ABD'nin iki ülke arasında bir bildirim mekanizması oluşturulmasını önerdiğini aktardı.

        Bessent, ortak hedefler ve ortak tehditler konusunda ortak bir vizyon oluşturmak istediklerini belirtti.

        "TİCARET KURULU'NU İŞLER HALE GETİRDİK"

        ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer de Pekin'de Ticaret Kurulu ve yapay zeka diyaloğuna ilişkin fikirlerle yola çıktıklarını, bugün ise bu fikirlerin gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

        ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi'nin ilişkilerini sürdürmelerine yardımcı olduklarını belirten Greer, ticaret ve yapay zeka alanlarında dünyanın en güçlü iki ülkesinin birlikte çalışabilmesinin önemini vurguladı.

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        Greer, Trump ile Şi'nin başarılı bir zirve gerçekleştirebilmeleri için gerekli zemini hazırladıklarını ifade etti.

        Yapay zeka konusunda ihracat kontrollerinin gündemde olmadığını belirten Greer, ticaret konusunda ise Ticaret Kurulu'nu işler hale getirdiklerini, ekiplerin gelecekte olası ticaret tedbirleri gündeme geldiğinde ayrı tutulabilecek, hassas olmayan, dengeli bir şekilde ticareti yapılabilecek ve ilişkilerde bir tür denge unsuru oluşturabilecek nitelikteki ürünler üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

        Greer, bu ürünlerin Çin tarafında tüketim malları ve düşük teknoloji ürünleri, ABD tarafında ise enerji, tarım ve tıbbi cihazlar gibi ürünleri kapsamasının beklendiğini dile getirdi.

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        Şİ'NİN ZİYARETİNE HAZIRLIK NİTELİĞİNDE

        Görüşmeler, Çin Devlet Başkanı Şi'nin bu hafta ABD'ye yapması beklenen ziyarete hazırlık niteliği taşıyor.

        Çin liderinin 23 Eylül'de ABD'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

        ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, Trump'ın ikinci iktidar döneminde bir tarafta Washington yönetiminin tarife artışları ve teknoloji alanındaki kısıtlamaları, diğer tarafta Çin'in küresel tedarikin büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerinin kontrolüne yönelik attığı adımlarla genişleyen bir dizi anlaşmazlıkta düğümlenmişti.

        Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 30 Ekim 2025'te Güney Kore'nin Busan şehrinde yaptığı görüşmenin ardından verilen olumlu mesajlarla taraflar anlaşmazlık konularında geçici uzlaşmaya varmıştı.

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