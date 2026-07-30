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        Haberler Ekonomi Enerji ABD'nin ticari ham petrol stokları 7,2 milyon varil azaldı

        ABD'nin ticari ham petrol stokları 7,2 milyon varil azaldı

        ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 7 milyon 200 bin varil azaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 09:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

        ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 7 milyon 200 bin varil azalışla 404 milyon 500 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 700 bin varil artacağı yönündeydi.

        Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 3 milyon 800 bin varil azalarak 307 milyon 700 bin varil seviyesine düştü.

        Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise değişmeyerek 211 milyon 300 bin varil olarak kayıtlara geçti.

        Petrol üretimi düştü

        ABD'nin günlük ham petrol üretimi 18-24 Temmuz haftasında 2 bin varil azalarak 13 milyon 796 bin varile geriledi.

        Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 124 bin varil azalışla 5 milyon 683 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 114 bin varil artışla 3 milyon 467 bin varil oldu.

        EIA'nın "Temmuz 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 780 bin varil olması bekleniyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

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