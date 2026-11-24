Avrupa Komisyonu'nun hibrit otomobil ithalatına kota getirmesi otomotiv sektörünün en önemli gündem maddesi haline geldi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), kararı endişe verici olarak tanımladı.

OSD'den yapılan açıklamada, "Bu tedbiri, Sanayi Hızlandırma Yasa Tasarısı (Industrial Accelerator Act – IAA) kapsamında da yakından takip ettiğimiz, AB'nin sanayi ve ticaret politikalarında giderek belirginleşen korumacı yaklaşımın önemli bir yansıması olarak görüyor ve endişe verici buluyoruz. IAA kapsamında gündeme gelen düzenlemelerin sanayimiz üzerindeki olası olumsuz etkilerini bertaraf etmeye yönelik çalışmalarımız devam ederken, bugün açıklanan tedbir, çok daha kısa vadede sanayimizin Avrupa pazarına yönelik ihracatını baskılayabilecek önemli bir adım niteliğindedir" denildi.

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Türkiye'nin 2025 yılındaki 41.5 milyar dolarlık otomotiv ihracatının üzde 72.5'inin AB ülkelerine gerçekleştirildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, "Gümrük Birliği çerçevesinde Avrupa otomotiv değer zincirinin ayrılmaz bir parçası haline gelen Türkiye otomotiv sanayisi, uzun yıllardır Avrupa otomotiv sanayisinin küresel rekabet gücüne önemli katkılar sağlamaktadır. Türkiye otomotiv sanayisine yönelik kısıtlayıcı uygulamaların yalnızca ülkemiz açısından değil, Avrupa otomotiv sanayisinin rekabet gücü ve bütünleşik üretim ve tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliği açısından da riskler barındırdığını değerlendiriyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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'TÜRKİYE İLE AB ARASINDAKİ ENTEGRASYON DİKKATE ALINMALI'

OSD'den yapılan açıklamada, Avrupa'da 30 Ekim 2026 tarihinde başlatılan soruşturmada elde edilen verilerin, AB'nin hibrit otomobil ithalatındaki hızlı artışın temel kaynağının Türkiye olmadığı vurgulandı. Aynı şekilde, Türkiye'nin AB'ye yönelik hibrit otomobil ihracatındaki artışın AB hibrit otomobil pazarındaki büyümenin oldukça altında kaldığı da kaydedildi.

Türkiye'nin AB'ye yönelik hibrit otomobil ihracatının birim değerleri düşük fiyat kaynaklı bir rekabet baskısına işaret etmediğinin vurgulandığı açıklamada, "Mevcut veriler, Türkiye menşeli ithalatın AB otomotiv sanayisinde ciddi zarara veya ciddi zarar tehdidine yol açtığı yönünde bir değerlendirmeyi desteklememektedir. Dolayısıyla soruşturma sürecinde ithalat dinamiklerinin ülkeler bazında değerlendirilmesi, Türkiye ile AB arasındaki karşılıklı faydaya dayalı ticaret ilişkilerinin ve uzun yıllara dayanan güçlü sanayi entegrasyonunun dikkate alınması büyük önem taşımaktadır" denildi.

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YATIRIM, ÜRETİM VE İHRACAT UYARISI

OSD'den yapılan açıklamada, asıl belirleyici konunun geçici kısıtlamanın uzun süreli bir uygulamaya dönüşüp dönüşmeyeceği olduğu vurgulandı.

Türkiye'ye uygulanan kotanın sanayi üzerinde yaratacağı olumsuz etkilere de dikkat çeken otomotiv sanayisinin çatı kuruluşundan, "Sanayimiz açısından önemli operasyonel zorluklar yaratacak ve ihracatımızın büyümesini kısıtlayacaktır. Uygulamanın uzun süreli hale gelmesi ise otomotiv sanayisinin uzun vadeli yatırım, üretim ve ihracat planları açısından çok daha ciddi riskler barındırmaktadır. Avrupa Birliği'nin karbonsuzlaşma hedefleriyle de uyumlu olarak gerçekleştirilen elektrifikasyon yatırımlarının korumacı ticaret politikaları nedeniyle sekteye uğrama riski, ortak dönüşüm hedeflerimiz açısından da endişe vericidir. Geçmiş ihracat performansımızın gelecekteki büyümemizi sınırlandıran bir unsur haline gelmesi, gerçekleştirilen yatırımların ekonomik sürdürülebilirliği, kapasite kullanım oranları, istihdam ve yeni yatırım kararları açısından risk oluşturmaktadır" vurgusu yapıldı.

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Soruşturmaya taraf olduğunu ve görüşlerini verilerle birlikte Avrupa Komisyonuna sunduğunu açıklayan OSD, süreci bakanlıklarla koordinasyon içinde takip edeceğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Öncelikli beklentimiz, soruşturma sonucunda Türkiye'nin kendine özgü koşullarının, Gümrük Birliği'nden kaynaklanan özel konumunun ve Avrupa otomotiv sanayisi ile güçlü entegrasyonunun dikkate alınarak olası bir nihai korunma tedbirinin kapsamı dışında tutulmasıdır. Bunun mümkün olmaması durumunda ise Türkiye'ye yönelik olası bir kota uygulamasının geçmiş ihracat verileriyle sınırlı kalmamasını; gerçekleştirilmiş yatırımların, yeni model projelerinin ve gelecek dönem üretim ve ihracat planlarının mutlaka dikkate alınmasını bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.