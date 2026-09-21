Adapazarı ile Serdivan tramvay hattıyla bağlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı’nda temel atma öncesi hazırlıkların sürdüğünü açıkladı. Bakan Uraloğlu, Sakarya’da 2024 yılında hizmete sunulan ADARAY’ın ardından kent içi raylı sistem ağını yeni projelerle geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, “Artan kent içi ulaşım yoğunluğunu hafifletmek, toplu taşıma kapasitesini artırmak ve sürdürülebilir ulaşım imkânlarını geliştirmek amacıyla Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattımızı hayata geçiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

19 İSTASYON OLACAK

Hattın teknik özelliklerine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, “15,2 kilometre uzunluğundaki Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattımızı 19 istasyonla hizmete sunacağız. Tramvaylarımızın tasarım hızı saatte 70 kilometre olacak.” dedi.

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Uraloğlu, hattın 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndan (Gar Meydanı) başlayacağını belirterek, “Gar Meydanı’ndan başlayan hattımızı Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin bulunduğu kampüs bölgesi üzerinden Serdivan’a ulaştıracağız. Hattımız ayrıca Serdivan Spor Salonu ve stadyum bölgesine de ulaşım sağlayacak.” açıklamasında bulundu.

Adapazarı ile Serdivan arasındaki ulaşım talebine raylı sistemle cevap vereceklerini kaydeden Uraloğlu, “Sakarya’nın kent içi ulaşım kapasitesini artıracak, özellikle yoğun saatlerde trafiği ve toplu taşımadaki yolcu yoğunluğunu azaltacağız. Seyahat sürelerindeki zaman kayıplarını en aza indirirken özel araç kullanımının azaltılmasına da katkı sağlayacağız.” diye konuştu.

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YER TESLİMİ YAPILDI

Bakan Uraloğlu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı’nın Cumhurbaşkanı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiğini anımsattı.

Projenin etüt çalışmalarının Bakanlık tarafından tamamlandığını belirten Uraloğlu, “Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşi’nin ihalesini 28 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirdik. 25 Ağustos’ta sözleşmemizi imzaladık, 27 Ağustos’ta da yer teslimini yaptık. Şantiye kurulumu devam ediyor, temel atma için son hazırlıkları sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.