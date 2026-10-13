AJet, 13 Ekim Ankara’nın Başkent oluşunu özel bir kampanyayla kutluyor. AJet’in Ankara hatlarına özel kampanyasında; tüm yurt içi seferlerinde biletler, vergiler hariç yüzde 30 indirimle satışa sunuldu.

Başkent’ten yurt içinde en fazla noktaya seferleri olan AJet, Ankara’nın Başkent ilan edilmesinin 103. yıl dönümü nedeniyle Ankara çıkışlı ve varışlı direkt seferlerinde geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. Yüzde 30 indirimli biletler, 13 Ekim 2026 tarihinde saat 11:00’den 23:59’a kadar “ESBDOM30” kodu kullanılarak ajet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek. İndirimli biletler, 7 Aralık 2026 – 28 Şubat 2027 tarihleri arasındaki (25 Aralık 2026 – 3 Ocak 2027 ve 22 Ocak – 7 Şubat 2027 arası tarihler hariç) yurt içi direkt uçuşlarda geçerli olacak.

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Koltuk seçimleri de yüzde 30 indirimli

AJet’in Ankara Esenboğa Havalimanı çıkışlı ve varışlı tüm yurt içi direkt uçuşlarını kapsayan kampanyasında, tüm koltuk seçimleri de yüzde 30 indirimli olarak satışa sunulacak.