Türkiye sanayisinin köklü temsilcilerinden AKO Grup, toplumsal faydayı teknik bilgi ve uzmanlığıyla buluşturan projelere öncülük ediyor.

Grup vizyonu doğrultusunda, markalarından Petlas öncülüğünde hayata geçirilen “Güvenli Yol, Güçlü Kadın” projesi; kadın sürücülerin araçları ve temel yol güvenliği konusundaki teknik bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Proje ile kadın sürücülerin yolda karşılaşabilecekleri teknik sorunlar karşısında daha bilinçli hareket edebilmeleri ve ihtiyaç halinde temel müdahaleleri kendi başlarına gerçekleştirebilmeleri amaçlanıyor.

Böylece teknik bilgi, yalnızca günlük hayatta kullanılabilecek bir beceriye değil, aynı zamanda kadınların yolda kendilerine duydukları güveni güçlendiren bir kazanıma dönüşüyor.

REKLAM

AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi S. Safa Özcan, projeye ilişkin açıklamasında, "Bir kadın sürücünün yolda karşılaşabileceği teknik soruna kendi başına müdahale edebilmesi, önemli bir özgüven kazanımıdır. İstanbul’da başlayıp Kırşehir’de devam eden projemizi 22 Ekim’de Ankara’da Yenimahalle Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştireceğimiz eğitimle daha fazla kadınla buluşturmayı hedefliyoruz. En büyük kazanımımız ise kadınların ‘Bunu kendim yapabilirim’ diyerek yola daha güçlü çıkmaları" diye konuştu.

TEORİK BİLGİ SAHADA UYGULAMAYA DÖNÜŞÜYOR

AKO Grup çatısı altında ve uzmanlar eşliğinde düzenlenen eğitimlerde, katılımcılara araçların temel özellikleri, doğru lastik seçimi, basınç kontrolü ve gösterge paneli uyarıları gibi yol güvenliği açısından önem taşıyan konularda bilgiler aktarılıyor.

REKLAM

Eğitimlerin önemli bir bölümünü ise uygulamalı çalışmalar oluşturuyor. Özel olarak oluşturulan uygulama istasyonlarında kadın sürücüler, uzman gözetiminde kriko kullanarak lastik değiştirme deneyimi yaşıyor.

Böylece eğitim sırasında aktarılan teorik bilgiler, doğrudan uygulamaya dönüştürülerek günlük hayatta kullanılabilecek kalıcı bir beceriye dönüşüyor.

FARKLI ŞEHİRLERDEKİ KADIN SÜRÜCÜLERLE BULUŞUYOR

“Güvenli Yol, Güçlü Kadın” projesinin ilk uygulaması 5 Mart’ta Tersane İstanbul’da gerçekleştirildi. Kadın sürücülerin yoğun ilgi gösterdiği eğitimlerde, katılımcıların araçlarını daha yakından tanımaları ve günlük sürüş deneyimlerinde ihtiyaç duyabilecekleri temel teknik bilgilere sahip olmaları hedeflendi.

REKLAM

Projenin ikinci uygulaması ise 7 Ağustos’ta Kırşehir’de gerçekleşti. İstanbul’da başlayan proje, Kırşehir’de de kadın sürücülerin teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürmelerine ve kendi araçları üzerinde deneyim kazanmalarına olanak sağladı. Projenin üçüncü uygulaması ise 22 Ekim’de Ankara’da, Yenimahalle Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Farklı şehirlerde kadın sürücülerle buluşmaya devam eden proje kapsamında, katılımcıların temel araç bakımı, lastik kullanımı ve yol güvenliği konularında teorik ve uygulamalı bilgi edinmeleri sağlanacak.

İstanbul’dan Kırşehir’e, ardından Ankara Yenimahalle’ye uzanan “Güvenli Yol, Güçlü Kadın” projesinin önümüzdeki dönemde farklı şehirlerde de hayata geçirilmesi ve daha fazla kadın sürücüye ulaşması hedefleniyor.

REKLAM

DAYANIŞMA VE KARŞILIKLI ÖĞRENME DESTEKLENİYOR

“Güvenli Yol, Güçlü Kadın” projesi, teknik becerilerin yanı sıra kadınlar arasında dayanışmayı ve karşılıklı öğrenmeyi de destekliyor.

Uygulamalı eğitim sırasında oluşan iletişim ve dayanışma ortamı, katılımcıların benzer deneyimleri paylaşmalarına ve birbirlerinden öğrenmelerine imkan tanıyor.

Proje kapsamında amaçlanan kazanım yalnızca bir lastiğin nasıl değiştirileceğini öğrenmekle sınırlı kalmıyor.

Kadınların olası bir arıza durumunda yaşadığı “yolda kalma” endişesini azaltmak, karşılaştıkları durumlarda daha bilinçli karar verebilmelerini desteklemek ve teknik konularda “İstersem yapabilirim” duygusunu güçlendirmek projenin temel amaçları arasında yer alıyor.

REKLAM

Eğitimlerin sonunda katılımcılara sertifika verilerek kazandıkları bilgi ve beceriler belgeye dönüştürülüyor. “Güvenli Yol, Güçlü Kadın” projesi, teorik bilginin pratiğe, pratiğin ise kalıcı bir teknik özgüvene dönüşmesini desteklerken, farklı şehirlerde daha fazla kadın sürücüyle buluşarak büyümeye devam edecek.