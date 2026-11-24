Akbank, internet bankacılığı ön yüz geliştirme ve kod gözden geçirme süreçlerinde devreye aldığı yapay zeka ajanlarının ardından, mobil bankacılıkta da yeni bir adım attı.

Tüm mobil geliştirme ekiplerinin kullanımına açılan ATiQ mobil ajanları, kendisine iletilen ekran tasarımlarını çalışan koda dönüştürüyor. Günler sürebilen mobil geliştirme çalışmaları, yapay zeka ajanlarının ürettiği kod ve mühendislerin tamamlayıcı çalışması sayesinde artık birkaç saat içinde hazır hale geliyor.

ATiQ mobil geliştirme ajanları, tasarım ekiplerinin hazırladığı ekranları analiz ediyor ve yazılım mühendislerinin önceden belirlediği kurallar ve yönlendirmeler doğrultusunda geliştirmeleri yapıyor. Akbank’ın mevcut arayüz bileşenlerini kullanarak yeni özelliklerin müşterilerin alışık olduğu tasarım diliyle uyumlu biçimde hazırlanmasını destekliyor. Bu ortak yapı, uygulamanın bakımını ve güncellenmesini de kolaylaştırıyor.

REKLAM

Ajanların ürettiği kodlar ve gerçekleştirdiği kontroller mühendislerin değerlendirmesine sunuluyor. Gerekli düzenlemeler ve nihai onay insan kontrolünde tamamlanıyor.

"Yeni gelişen teknolojilerdeki kazanımlarımızı müşterilerimizin hayatına değer katan ürün ve hizmetlere dönüştürüyoruz"

Akbank Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Gökçay, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına yanıt verebilmek, iyi fikirleri çalışan çözümlere dönüştürme yetkinliğimizle doğrudan bağlantılı. ATiQ mobil geliştirme ajanlarımızla, tasarım ve mühendislik birikimimizi yapay zekanın yetenekleriyle buluşturarak bu yetkinliğimizi güçlendiriyoruz.

REKLAM

Ekiplerimizin kazandığı zamanı ve geliştirme kapasitesini, müşterilerimizin günlük yaşamında fark yaratacak çözümlere yönlendiriyoruz. İnternet bankacılığından mobil uygulamalarımıza uzanan bu dönüşümle, insan uzmanlığı ve yapay zekanın birlikte ürettiği değeri müşterilerimize sunduğumuz hizmetlere yansıtıyoruz."