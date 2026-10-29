Avrupa'da doğalgaz fiyatları 4 yılın zirvesinde

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Ortadoğu'daki gerilimlerin küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatını aksatması ve Asya'dan gelen güçlü talep nedeniyle megavatsaat başına 100 Euro sınırını aşarak Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Avrupa'da doğalgaz fiyatlandırmasında referans kabul edilen Hollanda merkezli TTF'de kasım vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı gün içinde 101 Euro'ya yaklaştı.

Eylül başında 70 Euro'nun altında seyreden gaz fiyatlarındaki tırmanışta, Hürmüz Boğazı'ndaki fiili ablukanın, küresel LNG arzının beşte birini sağlayan Katar'ın sevkiyatlarını savaş öncesi dönemdeki seviyesinin dörtte birine indirmesi belirleyici oldu.

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Analistler, fiyatların 100 Euro'nun üzerine çıkmasının talebi dizginlemeye yönelik hükümet müdahalelerini tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik ilerleme kaydedilememesinin kış dönemi arz beklentilerini baltaladığını belirten analistler, gaz tedarikinde kesinti yaşamak istemeyen Asya'daki ithalatçıların ve stok hedeflerini yakalamaya çalışan Çin'in spot piyasadan yüksek fiyatlarla gaz alımı gerçekleştirdiğine dikkati çekti.

Asya'dan gelen bu sürdürülebilir talebin LNG kargolarını Avrupa'dan bu bölgeye kaydırdığını aktaran analistler, Avrupa’nın Asya ile rekabet edebilmek için fiyatlarını artırmak zorunda kaldığını kaydetti.

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Kış aylarının aşırı soğuk geçmesi durumunda fiyatların gelecek yılın başında megavatsaat başına 130 Euro'ya kadar çıkabileceğini öngören analistler, kasım ayı başı için mevsim normallerinin altında tahmin edilen hava sıcaklıkları ve düşük rüzgar hızı beklentisinin, halihazırda tam olarak dolmayan depolardan gaz çekimini hızlandırma riski taşıdığını vurguladı.