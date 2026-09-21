Azimut Portföy, Egeyapı GYO ve Quvars Invest'ten iş birliği

Azimut Portföy, Egeyapı GYO ve Quvars Invest’ in güçlerini birleştirdiği iş birliğiyle, yatırım süreçlerinin ilk aşamadan itibaren ortak bir strateji doğrultusunda yönetilmesi ve nitelikli arazilerin uzun vadeli değer üreten projelere dönüştürülmesi hedefleniyor.

Yapılan açıklamaya göre; iş birliğinde Azimut Portföy fonların kurulması, yatırım yapısının oluşturulması, portföy yönetimi ve yatırımcı ilişkileri alanlarındaki yetkinliğini ortaya koyacak. Quvars Invest uygun arazilerin belirlenmesi, fizibilite ve değerleme çalışmalarının yürütülmesi ile geliştirme stratejisinin oluşturulmasını üstlenecek. Egeyapı GYO ise yatırım fırsatlarını gayrimenkul geliştirme perspektifiyle ele alarak ürün ve konsept kurgusundan mimari ve mühendislik süreçlerine, uygulamadan teslim aşamasına kadar projenin hayata geçirilmesinde rol alacak.

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Projenin lokasyonu, kapsamı, konsepti, yatırım büyüklüğü, takvimi ve satış sürecine ilişkin detayların, geliştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Azimut Portföy Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Salar, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Gayrimenkulde sürdürülebilir değer üretmenin yolu, doğru varlığı doğru yatırım yapısı ve güçlü proje geliştirme yetkinliğiyle buluşturmaktan geçiyor. Bu iş birliğiyle portföy yönetimi, arazi geliştirme ve proje geliştirme süreçlerini ortak bir disiplin içinde ele alıyoruz. Quvars Invest’in arazi geliştirme kabiliyeti ve Ege Yapı’nın proje geliştirme deneyimiyle, yatırımcı açısından şeffaf ve ölçeklenebilir bir model oluşturmayı hedefliyoruz. Atacağımız ilk adımın, uzun vadeli iş birliğimizin güçlü bir başlangıcı olacağına inanıyoruz.”

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Egeyapı GYO Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, iş birliğinin farklı uzmanlıkları ortak bir hedefte buluşturduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Gayrimenkul sektöründe konuta erişimi kolaylaştıracak yeni modeller geliştirmeyi, yalnızca finansman açısından değil, yaşam biçimlerini ve değişen ihtiyaçları da gözeten bir yaklaşımla ele alıyoruz. Azimut Portföy ve Quvars Invest ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği kapsamında, Azimut Portföy İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun mülkiyetindeki arsaların yanı sıra yeni gayrimenkul fırsatlarını da birlikte değerlendiriyoruz. Bu iş birliğinin ilk adımı olarak Kocaeli - Karamürsel’de bulunan arsa üzerinde çalışmalara başlıyoruz. İlk ortak projemizin; erişilebilirliği, paylaşım ekonomisini, sağlıklı yaşamı, doğayla iç içe olmayı ve ulaşım kolaylığını bir arada sunan karma bir yaşam projesi olmasını hedefliyoruz. Ege Yapı olarak 20 yılı aşkın gayrimenkul geliştirme deneyimimizi bu yapıya taşıyarak, değişen ihtiyaçlara yanıt veren, erişilebilir ve sürdürülebilir yeni modeller geliştirmeyi devam edeceğiz.”