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        Haberler Ekonomi Para Bakan Şimşek: Dış ticaret açığındaki artış öngörülenden daha sınırlı kaldı

        Bakan Şimşek: Dış ticaret açığındaki artış öngörülenden daha sınırlı kaldı

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emtia fiyatlarının etkisiyle yükselen ithalata rağmen dış ticaret açığındaki artışın ABD/İsrail-İran Savaşı'nın başında öngörülenden daha sınırlı kaldığını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 15:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakan Şimşek'ten dış ticaret değerlendirmesi

        Şimşek, sosyal medya hesabından eylül ayı dış ticaret verilerine ilişkin paylaşımda bulundu.

        İhracatın eylülde yıllık yüzde 15,4 arttığını ifade eden Şimşek, ihracat artışının ilk üç çeyrekte yıllık yüzde 5,2 olduğuna işaret etti.

        "İhracatı destekleyecek adımlar atmaya devam ediyoruz"

        Şimşek, yıllıklandırılmış ihracatın 283,7 milyar dolara ulaştığının altını çizerek şunları kaydetti:

        "Emtia fiyatlarının etkisiyle yükselen ithalata rağmen dış ticaret açığındaki artış (ABD/İsrail-İran) savaşın başında öngörülenden daha sınırlı kaldı. Böylece jeopolitik gerginliklerin etkilerine karşın cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,6 ile yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz."

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        Küresel koşulların zorlu olduğu bu dönemde ihracatı destekleyecek adımlar atmaya devam ettiklerini vurgulayan Şimşek, "Döviz dönüşüm desteğinde uygulama şartlarını daha esnek ve sade hale getirerek, bu imkandan yararlanabilecek firma sayısını artırdık. Üreten, istihdam sağlayan ve ülkemize katma değer kazandıran reel sektörümüzü desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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        #Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
        #dış ticaret
        #ihracat
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