Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.165,44 %0,13
        DOLAR 49,8347 %0,03
        EURO 55,6618 %0,15
        GRAM ALTIN 6.470,84 %-0,72
        BITCOIN 80.357,00 %-1,11
        FAİZ 39,50 %-0,23
        GÜMÜŞ GRAM 85,33 %-1,38
        GBP/TRY 66,5369 %0,17
        EUR/USD 1,1144 %-0,09
        BRENT PETROL 109,79 %-0,53
        ÇEYREK ALTIN 10.579,82 %-0,72
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Yumaklı: 5'inci avans ödemeleri pancar çiftçilerinin hesaplarına yatırıldı

        Bakan Yumaklı: 5'inci avans ödemeleri pancar çiftçilerinin hesaplarına yatırıldı

        Tarım ve Orman Bakanlığınca, toplam 952 milyon lira büyüklüğündeki 5'inci avans ödemeleri pancar üreticisi çiftçilerin hesaplarına aktarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 07:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        952 milyon liralık avans ödemesi hesaplara yatırıldı

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, toplam 952 milyon lira büyüklüğündeki 5'inci avans ödemelerini pancar üreticisi çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını belirterek, "Üreten Türkiye’nin emektarlarına hayırlı ve bereketli olsun" ifadesini kullandı

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bakırköy Belediyesi'ne operasyon

        Bakırköy Belediyesi'deki ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak isteyen işletme sahiplerinden hukuka aykırı para talep edildiği iddialarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyond...
        #tarım ve orman bakanlığı
        #pancar
        #çiftçi
        #ÖDEME
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Türkiye Cumhuriyeti 103 yaşında!
        Türkiye Cumhuriyeti 103 yaşında!
        Türkiye'nin otomotivde bir asırlık serüveni
        Türkiye'nin otomotivde bir asırlık serüveni
        Ünlülerden 29 Ekim coşkusu
        Ünlülerden 29 Ekim coşkusu
        26 sarı, 4 turuncu uyarı! Şiddetli yağışlarla sel tehlikesi
        26 sarı, 4 turuncu uyarı! Şiddetli yağışlarla sel tehlikesi
        Emekliye 450 milyar TL ilave kaynak
        Emekliye 450 milyar TL ilave kaynak
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kaçtığı ABD'de kendisini "Brezilya'nın lideri" ilan etti
        Kaçtığı ABD'de kendisini "Brezilya'nın lideri" ilan etti
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
        Hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti