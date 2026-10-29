Bakan Yumaklı: 5'inci avans ödemeleri pancar çiftçilerinin hesaplarına yatırıldı
Tarım ve Orman Bakanlığınca, toplam 952 milyon lira büyüklüğündeki 5'inci avans ödemeleri pancar üreticisi çiftçilerin hesaplarına aktarıldı
Giriş: 29 Ekim 2026 - 07:46 Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, toplam 952 milyon lira büyüklüğündeki 5'inci avans ödemelerini pancar üreticisi çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını belirterek, "Üreten Türkiye’nin emektarlarına hayırlı ve bereketli olsun" ifadesini kullandı
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ