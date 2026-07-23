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        Haberler Ekonomi Enerji Benzine zam pompaya yansıdı: Bazı illerde litre fiyatı 70 TL'ye yaklaştı

        Benzine zam pompaya yansıdı: Bazı illerde litre fiyatı 70 TL'ye yaklaştı

        Benzinin litresine ortalama 1 lira 29 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Son artışla birlikte benzin fiyatları bazı şehirlerde 70 TL'ye yaklaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 07:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Benzine zam geldi

        Ortadoğu'daki gerilimlerin artmasıyla petrol fiyatları altı haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

        Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,06 yükselerek 96 doların üzerinden işlem görüyor. Reuters'in aktardığına göre, ING'nin bir notunda, Basra Körfezi üzerinden yapılan sevkiyatlara yönelik yenilenen riskler ve Kızıldeniz üzerinden Suudi Arabistan'ın ham petrol ihracatına yönelik tehdit göz önüne alındığında, Brent petrolünün mevcut seviyelerde hala değerinin altında olabileceği belirtildi.

        Petrol fiyatlarında yaşanan bu yükseliş yurt içinde akaryakıta zam gelmesine neden oldu. Benzinin litresine ortalama 1 lira 29 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Son artışla birlikte benzin fiyatları bazı şehirlerde 70 TL'ye yaklaştı.

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        Motorine zam geldi
        Motorine zam geldi Haberi Görüntüle

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 67.00 TL

        Motorin litre fiyatı: 74.28 TL

        LPG litre fiyatı: 31.19 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 67.97 TL

        Motorin litre fiyatı: 75.40 TL

        LPG litre fiyatı: 31.29 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 68.25 TL

        Motorin litre fiyatı: 75.67 TL

        LPG litre fiyatı: 31.19 TL

        ADANA

        Benzin litre fiyatı: 68.80 TL

        Motorin litre fiyatı: 76.22 TL

        LPG litre fiyatı: 31.61 TL

        BİTLİS

        Benzin litre fiyatı: 69.60 TL

        Motorin litre fiyatı: 77.12 TL

        LPG litre fiyatı: 31.91 TL

        Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsilidir.

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