Benzine zam pompaya yansıdı: Bazı illerde litre fiyatı 70 TL'ye yaklaştı
Benzinin litresine ortalama 1 lira 29 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Son artışla birlikte benzin fiyatları bazı şehirlerde 70 TL'ye yaklaştı
Ortadoğu'daki gerilimlerin artmasıyla petrol fiyatları altı haftanın en yüksek seviyesine çıktı.
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,06 yükselerek 96 doların üzerinden işlem görüyor. Reuters'in aktardığına göre, ING'nin bir notunda, Basra Körfezi üzerinden yapılan sevkiyatlara yönelik yenilenen riskler ve Kızıldeniz üzerinden Suudi Arabistan'ın ham petrol ihracatına yönelik tehdit göz önüne alındığında, Brent petrolünün mevcut seviyelerde hala değerinin altında olabileceği belirtildi.
Petrol fiyatlarında yaşanan bu yükseliş yurt içinde akaryakıta zam gelmesine neden oldu. Benzinin litresine ortalama 1 lira 29 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Son artışla birlikte benzin fiyatları bazı şehirlerde 70 TL'ye yaklaştı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 67.00 TL
Motorin litre fiyatı: 74.28 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 67.97 TL
Motorin litre fiyatı: 75.40 TL
LPG litre fiyatı: 31.29 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 68.25 TL
Motorin litre fiyatı: 75.67 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL
ADANA
Benzin litre fiyatı: 68.80 TL
Motorin litre fiyatı: 76.22 TL
LPG litre fiyatı: 31.61 TL
BİTLİS
Benzin litre fiyatı: 69.60 TL
Motorin litre fiyatı: 77.12 TL
LPG litre fiyatı: 31.91 TL
Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.