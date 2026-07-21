Motorine zam geldi: Bazı illerde motorin 77 TL'yi aştı
Motorinin litresine ortalama 1 lira 14 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Son artışla birlikte motorin fiyatları bazı şehirlerde 77 TL'yi aştı
Petrol fiyatları Salı günü düşüş gösterdi. Piyasalar, ABD ve İran arasındaki arabuluculuk çabalarına ilişkin haberleri, iki ülke arasındaki yeni saldırılar ve Yemen'deki Husi milislerinin Suudi Arabistan'a deniz ablukası tehdidiyle karşılaştırdı.
Brent petrol vadeli işlemleri, TSİ 08:15 itibarıyla yüzde 0,8 düşüşle varil başına 88,51 dolara geriledi. ABD Batı Teksas Ham Petrolü (WTI) ise yüzde 0,9 düşüşle varil başına 82,50 dolar oldu.
Akaryakıtaki bu dalgalanma yurt içinde motorin fiyatlarına da zam olarak yansıdı. Motorinin litresine ortalama 1 lira 14 kuruş artış gerçekleşti. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Son artışla birlikte motorin fiyatları bazı şehirlerde 77 TL'yi aştı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 65.71 TL
Motorin litre fiyatı: 74.27 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 66.68 TL
Motorin litre fiyatı: 75.39 TL
LPG litre fiyatı: 31.29 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 66.96 TL
Motorin litre fiyatı: 75.66 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL
ADANA
Benzin litre fiyatı: 67.51 TL
Motorin litre fiyatı: 76.21 TL
LPG litre fiyatı: 31.61 TL
BİTLİS
Benzin litre fiyatı: 68.25 TL
Motorin litre fiyatı: 77.06 TL
LPG litre fiyatı: 31.91 TL
Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.