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        Haberler Ekonomi Enerji Motorine zam geldi: Bazı illerde motorin 77 TL'yi aştı

        Motorine zam geldi: Bazı illerde motorin 77 TL'yi aştı

        Motorinin litresine ortalama 1 lira 14 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Son artışla birlikte motorin fiyatları bazı şehirlerde 77 TL'yi aştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 08:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Motorine zam geldi

        Petrol fiyatları Salı günü düşüş gösterdi. Piyasalar, ABD ve İran arasındaki arabuluculuk çabalarına ilişkin haberleri, iki ülke arasındaki yeni saldırılar ve Yemen'deki Husi milislerinin Suudi Arabistan'a deniz ablukası tehdidiyle karşılaştırdı.

        Brent petrol vadeli işlemleri, TSİ 08:15 itibarıyla yüzde 0,8 düşüşle varil başına 88,51 dolara geriledi. ABD Batı Teksas Ham Petrolü (WTI) ise yüzde 0,9 düşüşle varil başına 82,50 dolar oldu.

        Akaryakıtaki bu dalgalanma yurt içinde motorin fiyatlarına da zam olarak yansıdı. Motorinin litresine ortalama 1 lira 14 kuruş artış gerçekleşti. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Son artışla birlikte motorin fiyatları bazı şehirlerde 77 TL'yi aştı.

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        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 65.71 TL

        Motorin litre fiyatı: 74.27 TL

        LPG litre fiyatı: 31.19 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 66.68 TL

        Motorin litre fiyatı: 75.39 TL

        LPG litre fiyatı: 31.29 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 66.96 TL

        Motorin litre fiyatı: 75.66 TL

        LPG litre fiyatı: 31.19 TL

        ADANA

        Benzin litre fiyatı: 67.51 TL

        Motorin litre fiyatı: 76.21 TL

        LPG litre fiyatı: 31.61 TL

        BİTLİS

        Benzin litre fiyatı: 68.25 TL

        Motorin litre fiyatı: 77.06 TL

        LPG litre fiyatı: 31.91 TL

        Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsilidir.

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