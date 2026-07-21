Gölette su çekilmesinin ardından obruk oluştu

ISPARTA (İHA) - Isparta'da yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından Atabey Göleti'nde meydana gelen obruk sonrası bölgede inceleme başlatıldı. Meydana gelen obrukla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Gürkan Yıldırım, yaşanan olayın jeolojik bir süreç olduğunu belirterek, K... Daha Fazla Göster ISPARTA (İHA) - Isparta'da yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından Atabey Göleti'nde meydana gelen obruk sonrası bölgede inceleme başlatıldı. Meydana gelen obrukla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Gürkan Yıldırım, yaşanan olayın jeolojik bir süreç olduğunu belirterek, Konya'daki obruklardan farklı bir oluşumla karşı karşıya olunduğunu söyledi (İHA) Daha Az Göster