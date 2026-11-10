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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Besler’in yılın ilk 9 ayında konsolide cirosu 31 milyar TL’yi aştı

        Besler’in yılın ilk 9 ayında konsolide cirosu 31 milyar TL’yi aştı

        2026 ilk 9 ayında Besler'in konsolide cirosu 31,1 milyar TL'ye ulaşırken, aynı dönemde brüt kârı yüzde 9,1 artışla 7,4 milyar TL, konsolide dönem net kârı ise 816 milyon TL oldu. Yıldız Holding Gıda Grubu Başkanı ve Besler CEO'su Mert Altınkılınç, "2026 yılının üçüncü çeyreğinde elde ettiğimiz sonuçlar, Besler'in sürdürülebilir büyüme yolculuğundaki kararlılığını ve iş modelinin gücünü bir kez daha ortaya koydu" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 08:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Besler'in yılın ilk 9 ayında konsolide cirosu 31 milyar TL'yi aştı

        Dondurulmuş gıda ve konservede SuperFresh, donuk fırıncılıkta DFU, yağ kategorisinde Bizim Yağ, Terem, Yayla, Sabah, Ona ve Ustam, sürülebilir peynirde Ülker Sürmix markalarını bünyesinde barındıran Besler, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

        Besler’in 2026 yılı dokuz aylık döneminde konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artarak 31,1 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin aynı dönemde brüt kârı yüzde 9,1 artışla 7,4 milyar TL, FAVÖK’ü yüzde 10 artışla 3,7 milyar TL ve FAVÖK marjı 0,3 puan artışla yüzde 11,8 oldu. Besler’in konsolide dönem net kârı 816 milyon TL olarak gerçekleşirken, ihracat geliri dokuz aylık dönemde 2,3 milyar TL’ye ulaştı.

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        Yılın üçüncü çeyreğinde operasyonel disiplinini koruyan Besler, stratejik önceliklerine odaklanarak büyüme ve kârlılık performansını sürdürdü. Verimlilik odaklı uygulamalar, maliyet yönetimi ve operasyonel mükemmellik çalışmaları sonuçlara olumlu yansırken, şirketin dayanıklı iş modeli sürdürülebilir büyümesine katkı sağladı. Besler’in dokuz aydaki performansı, şirketin yıl sonu hedefleriyle uyumlu ilerlediğini gösterdi.

        İNOVASYON VE GÜÇLÜ MARKALAR BÜYÜMEYİ DESTEKLEDİ

        Yılda yaklaşık 66 milyon tabakta 21,3 milyon haneye ulaşan* Besler, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde de tüketici ihtiyaçlarına yanıt veren yenilikçi ürünleriyle kategorilerdeki güçlü konumunu pekiştirdi. Gıda sektöründe katma değerli ürünlerle portföyünü geliştiren şirket, markalarının iletişim faaliyetleriyle tüketicilerle kurduğu bağı güçlendirirken inovasyon odaklı büyümesini sürdürdü. Yüzde 32 pazar** payıyla dondurulmuş gıdanın lideri SuperFresh’in, değişen tüketici beklentilerinden ilham alan tatlı kategorisindeki yenilikçi ürünü Frulove, uluslararası gıda fuarı SIAL’de ilk 100 ürün arasına seçildi. İletişim çalışmalarıyla üçüncü çeyrekte satış ivmesini artıran Frulove, markanın yenilikçi ürün portföyüne katkı sağladı. SuperFresh’in premium restoran deneyimi sunan artizan pizzası da NielsenIQ’nun (NIQ) en iyi çıkış yapan ürünlerin değerlendirildiği ‘Wavemaker’ listesinde yer aldı.

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        YAĞ KATEGORİSİNDE İÇ PAZAR, İHRACAT VE EV DIŞI TÜKETİMDE BÜYÜME

        Besler, yağ kategorisinde iç pazar, ihracat ve ev dışı tüketim kanallarının tamamında büyümesini sürdürdü. Bizim Yağ ve Terem markaları, 2026 yılının ilk dokuz ayında toplam satış hacmini artırarak sektörün üzerinde bir büyüme performansı gösterdi ve yüzde 69,5 pazar payıyla kategori liderliğini pekiştirdi. Ev dışı tüketim kanalında da satış hacmini güçlendiren şirketin, Türkiye’nin toplam margarin ihracatından aldığı pay yüzde 34’ten yüzde 45’e yükseldi. Bu sonuçlar, Besler’in çoklu satış kanallarındaki büyüme stratejisini güçlendirdi.

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        “İNOVASYON VE GÜÇLÜ MARKALARIMIZLA SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞER YARATIYORUZ”

        Yıldız Holding Gıda Grubu Başkanı ve Besler CEO’su Mert Altınkılınç, şirketin performansına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

        “2026 yılının üçüncü çeyreğinde elde ettiğimiz sonuçlar, Besler'in sürdürülebilir büyüme yolculuğundaki kararlılığını ve iş modelinin gücünü bir kez daha ortaya koydu. Bu dönemde finansal ve operasyonel performansımızda kaydettiğimiz ilerleme, güçlü markalarımızın lider konumunun, inovasyon odağımızın ve üretim verimliliğimizin birlikte oluşturduğu kalıcı değeri yansıtıyor. Köklü kategori deneyimimiz, dünya standartlarındaki üretim altyapımız, tüketicilerimizle kurduğumuz derin bağ ve Ar-Ge yetkinliğimiz; Besler'i yalnızca bugünün değil, gıda sektörünün geleceğinin de güçlü oyuncularından biri olarak konumlandırıyor. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir gıdanın geleceğini şekillendirme vizyonumuz doğrultusunda; inovasyona, operasyonel mükemmelliğe, verimlilik odaklı yatırımlara ve katma değerli ürünler geliştirmeye öncelik vereceğiz. Güçlü markalarımız ve yetkin ekiplerimizle, istikrarlı büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz.”

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