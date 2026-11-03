BIST 100 endeksi yüzde 0,56 yükselerek 11.023,55 puandan kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,56 değer kazanarak 11.023,55 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 61,87 puan yükselirken toplam işlem hacmi 117 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,27 değer kaybederken holding endeksi yüzde 0,67 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,95 ile orman, kağıt ve basım olurken en çok kaybettiren yüzde 4,75 ile finansal kiralama ve faktoring oldu.

BANKACILIK HİSSELERİNDEKİ SATIŞLARA RAĞMEN YÜKSELDİ

Küresel piyasalarda ABD'deki ara seçimlere ilişkin belirsizlikler ve teknoloji şirketlerinin karlılığına yönelik endişeler nedeniyle karışık bir seyir izlendi. Petrol fiyatlarındaki düşüş ise Avrupa ve ABD pay piyasalarındaki toparlanmayı destekledi.

REKLAM

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne düşüşle başlamasının ardından bankacılık hisselerindeki satışlara rağmen genele yayılan alımlarla yönünü pozitife çevirdi.

GÖZLER YARINKİ EKONOMİK VERİLERDE

Analistler, yarın yurt içinde reel efektif döviz kurunun, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 puan direnç, 10.900 ve 10.700 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.