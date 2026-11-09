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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bloomberg HT, COP31 Antalya'da enerjinin geleceğini konuşuyor

        Bloomberg HT, COP31 Antalya'da enerjinin geleceğini konuşuyor

        Bloomberg HT, COP31 kapsamında düzenleyeceği iki özel oturumda enerji dönüşümünü ve finansmanını ele alacak. Dr. Fatih Birol ve sektör temsilcilerinin katılacağı oturumlar, 11 Kasım saat 11.00'de Antalya'dan canlı yayınlanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 16:13 Güncelleme:
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        Bloomberg HT,COP31 Antalya'da enerjinin geleceğini konuşuyor

        Bloomberg HT, COP31 kapsamında gerçekleştirilecek “35 by 35: Geleceğe Güç Vermek” Zirvesi’nde iki özel oturum düzenliyor. Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Dr. Fatih Birol ve sektörün önemli temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek oturumlarda, küresel enerji dönüşümünün yol haritası ve bu dönüşümün finansmanı ele alınacak.

        Enerjinin geleceği nasıl şekillenecek? Dünya enerji dönüşümünde nereye gidiyor? Bu büyük dönüşümün finansmanı nasıl sağlanacak?

        Küresel enerji ve finans dünyasının önde gelen isimleri, Bloomberg HT’nin COP31 kapsamında düzenlediği “35 by 35: Geleceğe Güç Vermek” Zirvesi’nde buluşuyor. Özel oturumlarla enerji ve finans dünyasının gündemindeki bu kritik sorulara yanıt aranıyor.

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        Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Dr. Fatih Birol ve sektörün önemli temsilcileri, elektriğin küresel enerji tüketimindeki payını 2035 yılına kadar yüzde 35’e çıkarma hedefini masaya yatıracak.

        Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen ve Didem Arslanoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşecek iki özel oturumda; enerji politikaları, küresel yatırımlar, elektrifikasyon ve dönüşümün finansmanı konuşulacak.

        Enerjinin geleceğine yön verecek bu önemli buluşma 11 Kasım Çarşamba saat 11.00’de COP31 Antalya’dan canlı yayınla Bloomberg HT’de.

        COP31 Antalya’dan özel yayınlar zirve boyunca Bloomberg HT’de ekrana gelecek.

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        #cop31
        #Antalya
        #iklim krizi
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