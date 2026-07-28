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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,63 değer kaybederek 13.687,86 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 19:27 Güncelleme:
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        Borsa günü düşüşle tamamladı

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 86,91 puan azalırken, toplam işlem hacmi 165 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,71 ile ticaret, en fazla kaybettiren ise yüzde 8,90 ile finansal kiralama faktoring oldu.

        ABD ile İran arasındaki gerilimin azalmasının petrol fiyatlarını düşürmesine ve enflasyon endişelerini hafifletmesine karşın, çip üreticisi şirketlerin hisselerinde görülen düşüşlerle küresel piyasalarda karışık bir seyir izleniyor.

        Bu gelişmelerin yanı sıra, ABD'deki büyük şirketlerin bilançoları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün başlayacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından yarın açıklayacağı faiz kararı da yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

        Analistler yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ve yurt dışında ABD'de Fed'in faiz kararının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 puanın destek, 13.800 ve 13.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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