Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 186,31 puan azalırken, toplam işlem hacmi 173,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,17 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,34 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,03 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,16 ile madencilik oldu.

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararı öncesinde küresel piyasalarda negatif bir seyir izleniyor.

ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'ta düzenlediği hava saldırıları ile İran'ın Orta Doğu'daki ABD güçlerine yönelik balistik füze saldırısı, bölgedeki gerilimi tırmandırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün'deki ABD güçlerine yönelik saldırılara karşılık İran'ı "çok sert bir şekilde" vuracaklarını söyledi.

Bölgede yükselen tansiyonun enerji maliyetlerini artırarak enflasyon üzerinde yeniden baskı oluşturabileceğine ilişkin endişeler güçlenirken, yatırımcıların odağında Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararı bulunuyor.

Para piyasalarında Fed'in politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutacağı beklentisi ağırlık kazanırken, faiz artırımı ihtimali de fiyatlanmaya devam ediyor.

Analistler yarın piyasalarda Fed'in faiz kararının ve etkilerinin yanı sıra yurt içinde işsizlik oranı, ekonomik güven endeksinin, yurt dışında Almanya, ABD ve Avro Bölgesi'nde büyüme, İngiltere'de Merkez Bankası (BoE) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.300 puanın destek, 13.600 ve 13.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.