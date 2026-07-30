Selçuk Yöntem ile Teoman, tatilde
Usta oyuncu Selçuk Yöntem ile şarkıcı Teoman, Bodrum'da tatil yaparken objektiflere yansıdı
Giriş: 30 Temmuz 2026 - 08:12 Güncelleme:
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Selçuk Yöntem ile Teoman, Bodrum'da tatil yapıyor.
İki ünlü isim, Ortakent'teki bir plajda görüntülendi. Yöntem, bir ara sıcaktan bunalınca denize girdi.
Güneş gözlüğü ile yüzen Yöntem, bir süre sonra güneşlenmek üzere şezlonguna geri döndü.
Usta oyuncunun ardından Teoman da Ege'nin serin sularında yüzdükten sonra güneşlenmek için Yöntem'in yanında gitti.
Öte yandan daha önce tatil yapmayı sevmediğini söyleyen Teoman, "Ben boşluk bulunca Karaköy’e, Eminönü’ne falan gidiyorum" demişti.
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