Selçuk Yöntem ile Teoman, tatilde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. İletişim Şurası'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Ahbap Derneği soruşturmasına değinen Erdoğan, "Ortaya dökülen bilgi ve belgeler 6 Şubat depremleri sürecinde devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimleri... Daha Fazla Göster Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. İletişim Şurası'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Ahbap Derneği soruşturmasına değinen Erdoğan, "Ortaya dökülen bilgi ve belgeler 6 Şubat depremleri sürecinde devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu ortaya çıkıyor. Depremi kullanarak siyasi, ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor." ifadelerini kullandı Daha Az Göster