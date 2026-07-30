Avrupa'da orman yangınları: Fransa, İspanya ve Yunanistan alarmda
Fransa, İspanya ve Yunanistan'da aşırı sıcak, kuraklık ve şiddetli rüzgarların etkisiyle büyüyen orman yangınları yüz binlerce kişiyi etkiledi. On binlerce kişi tahliye edilirken, Yunanistan'da üç itfaiyeci hayatını kaybetti
Avrupa'da etkili olan aşırı sıcaklar, kuraklık ve şiddetli rüzgarların oluşturduğu zorlu koşullar orman yangınlarıyla mücadeleyi zorlaştırıyor. Paris'in dört katı büyüklüğündeki kontrol altına alınamayan bir orman yangını, Fransa'nın güneybatısında yeniden büyüme tehdidi oluştururken; Yunanistan'da üç itfaiyeci hayatını kaybetti.
Girit'te yaşanan ölümler, Atlantik kıyılarından Doğu Akdeniz'e kadar uzanan orman yangını krizine ölümcül bir boyut kazandırdı. Tahliyelerin en yoğun olduğu dönemde Fransa ve İspanya'da yaklaşık 330 bin kişi evlerinden ayrılmak zorunda kaldı.
Fransa'nın Gironde bölgesinde, ülkenin en büyük orman yangınının sakin geçen gecede ilerlemediği bildirildi. Ancak dün öğleden sonra sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşması ve rüzgarın güçlenmesiyle bu kısa süreli rahatlamanın uzun sürmeyebileceği uyarısı yapıldı.
Bölgedeki bitki örtüsünün son derece yanıcı hale gelmesi nedeniyle, yetkililer yangının, yüksek gerilim hattı yakınında yapılan rutin çalı temizleme çalışmaları sırasında çıkmış olabileceğini değerlendiriyor.
Fransa'nın dört bir yanından ve Avrupa ülkelerinden gelen ekiplerin desteğiyle 2 bin 200'den fazla itfaiyeci ve 20'den fazla yangın söndürme uçağı bölgede görev yapmayı sürdürdü.
Haftanın en sıcak günü
İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Landes ve Var bölgelerindeki büyük yangınların ilerleyişinin durdurulduğunu, böylece Gironde'un Fransa'daki en büyük aktif yangın bölgesi olarak kaldığını açıkladı.
Gironde'daki yangın, krizin en yoğun döneminde 220 bin kişinin tahliye edilmesine yol açtı. On binlerce kişinin evlerine dönmesine izin verilse de yetkililer tehlikenin henüz geçmediğini vurguladı.
Fransa Meteoroloji Kurumu (Météo-France), Çarşamba gününün haftanın en sıcak ve en kurak günü olacağını, ülkenin tüm bölgelerinde orman yangını riskinin yüksek seviyede bulunduğunu açıkladı. Kuraklığın Fransa ana karası ile Korsika'nın tamamını etkilediği, topraktaki kuruluğun Ağustos 2022'de kaydedilen rekor seviyeye yaklaştığı belirtildi.
YUNANİSTAN'DA ÜÇ İTFAİYECİ HAYATINI KAYBETTİ
Yunanistan İtfaiye Teşkilatı, Girit Adası'nın Resmo bölgesindeki orman yangınına müdahale eden iki itfaiyecinin Çarşamba günü hayatını kaybettiğini açıkladı. Güçlü rüzgarların etkili olduğu yangınla mücadelede yaklaşık 125 itfaiyeci ile dört helikopter ve dört yangın söndürme uçağı görev yaptı.
İtfaiyecilerin ölüm nedenine ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı. İtfaiye teşkilatı, iki personelin "vatandaşların can ve mal güvenliğini ile doğal çevreyi korumak uğruna görev başında hayatını kaybettiğini" bildirdi.
İspanya'da on binlerce kişi evlerine dönmeye başladı
Krizin en yoğun döneminde Fransa ve İspanya genelinde yaklaşık 330 bin kişi, evlerini terk etmek zorunda kaldı.
İspanya'nın orta kesimlerinde, itfaiye ekiplerinin Madrid ve Ávila çevresindeki yangınlarda ilerleme sağlamasının ardından on binlerce kişi evlerine dönmeye başladı. Madrid bölgesinde yaklaşık 20 bin kişi için tahliye kararları kaldırılırken, 14 bin kişi için de evlerinden çıkmama yönündeki kısıtlamalar sona erdirildi.
Ancak Castellón bölgesinde yangın hala kontrol altına alınamadığı için 10 bin kişi tahliye altında bulunuyor. Bu gelişme, İspanya'nın yaz mevsiminin dördüncü sıcak hava dalgasına hazırlanırken yaşandı.
Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine göre, bu yıl ülke genelinde bin 160 kilometrekareden fazla alan yandı.
AVRUPA DÜNYANIN EN HIZLI ISINAN KITASI
Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi'ne göre Avrupa, dünyanın en hızlı ısınan kıtası konumunda ve küresel ortalamanın iki katından daha hızlı ısınıyor. Copernicus, Batı Avrupa'nın bu yıl kayıtlardaki en sıcak haziran ayını yaşadığını, aşırı sıcaklar ve yaygın kuraklığın Fransa ile İspanya'daki yangınların yayılmasını ve şiddetlenmesini hızlandırdığını belirtti.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.