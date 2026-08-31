Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 307,50 puan azalırken, toplam işlem hacmi 253,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,38, holding endeksi yüzde 1,43 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,08 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 7,45 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki açıklamalarının faiz artırım beklentilerini güçlendirmesi ve Orta Doğu'da artan gerilimin etkisiyle negatif seyrediyor.

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Analistler, yarın yurt içinde imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, yurt dışında dünya genelinde imalat sanayi PMI ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.100 puanın destek, 14.400 ve 14.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.