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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,75 değer kazanarak 12.213,58 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 18:40 Güncelleme:
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        Borsa günü yükselişle tamamladı

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 90,65 puan artarken, toplam işlem hacmi 105,6 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,54 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,37 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 5,93 ile finansal kiralama faktoring oldu.

        Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki arz endişeleriyle Brent petrolün varil fiyatının 104 doların üzerine çıkması ve tahvil piyasalarındaki satış baskısının sürmesiyle negatif bir seyir izleniyor.

        Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bankacılık hisselerindeki satışlara karşın sanayi hisseleri öncülüğündeki alımlarla günü pozitif bir seyirle tamamladı.

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        Bununla birlikte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, toplam 17 fonun tasfiye sürecinde son aşamaya gelindiğini ve yatırımcı ödemelerine ilişkin tutarların Ziraat Bankası tarafından ilgili banka ve aracı kuruluşların hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

        Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretiminin, yurt dışında ise Japonya'da yıllık hanehalkı harcamaları, makine siparişleri, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve enflasyon beklentisi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.300 ve 12.400 puanın direnç, 12.100 ve 12.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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