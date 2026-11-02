COP31'e özel uygulama

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek COP31 Zirvesi kapsamında katılımcıların etkinlik alanlarından yemek noktalarına, günlük program akışından organizasyon detaylarına kadar merak ettiği tüm veriler "COP31 Türkiye Super APP" dijital uygulamasıyla tek bir platformda toplandı.

Bakan Kurum, uygulamaya ilişkin yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"COP31'e dair her şey cebinizde. COP31 Antalya'da müzakerelerden sanata, ulaşım detaylarından etkinlik takvimine kadar ihtiyaç duyulan her veriyi 'COP31 Türkiye' uygulamasıyla tek platformda buluşturduk. COP31 deneyiminizi kolaylaştırmak, yeşil alandaki tüm etkinliklere dahil olabilmek için uygulamamızı indirmeyi unutmayın."

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MAVİ VE YEŞİL BÖLGE ETKİNLİKLERİNE AKILLI TAKİP

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) için özel mobil uygulama hazırlandı.

Katılımcıların zirve süresince ihtiyaç duyacakları tüm bilgilere tek bir platform üzerinden erişebilmelerini sağlamak amacıyla COP31 Türkiye Super APP geliştirilerek App Store ve Google Play Store üzerinden kullanıma sunuldu.

Uygulamada etkinlik programları, ulaşım, alan içi navigasyon, sanat eserleri ve enstalasyonlar, kişisel ajanda, haberler ve duyurular bir araya getirildi. Mavi ve yeşil bölgedeki etkinliklerin ayrıntılı olarak yer alacağı uygulamada, mavi bölgedeki ülke pavilyonlarında gerçekleştirilecek yan etkinlikler uygulama üzerinden takip edilebilecek.

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Ülkeler, kendi pavilyonlarında düzenleyecekleri etkinliklerin içeriklerini doğrudan sisteme girerek programlarını yönetebilecek. Yeşil bölgede ise 10 tematik HUB kapsamında gerçekleştirilecek 600'den fazla etkinlik ve program uygulamada yer alacak.

Katılımcılar, tematik alanlarda bulunan tüm paydaşları, kurumları ve etkinlikleri görüntüleyebilecek. Hangi etkinliğin hangi alanda gerçekleştirileceğini uygulama üzerinden öğrenerek ziyaretlerini planlayabilecek.

Yalnızca COP31 etkinlik alanı için özel olarak hazırlanan dijital navigasyon sistemiyle mavi bölge ve yeşil bölgedeki salonlar, ülke pavilyonları ve 10 tematik HUB, yan etkinlik ve özel etkinlik alanları, etkinlik çadırları, yüzlerce yeme-içme noktası ve diğer hizmet alanları harita üzerinden görüntülenebilecek. Bu sayede katılımcılar gitmek istedikleri noktalara kolaylıkla ulaşabilecek.

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COP31 kapsamında sanat ve iklim değişikliğini bir araya getiren COPART HUB'da yüzlerce sanat eseri ziyaretçilerle buluşacak.

Dijital uygulama üzerinden QR kodu okutarak COPART HUB'da yer alan eserler incelenebilecek. Ayrıca, COP31 etkinlik alanının farklı noktalarına yerleştirilen tüm sanatsal enstalasyonların konumları dijital harita üzerinden görüntülenebilecek.

Böylece ziyaretçiler, sanat eserlerini ve enstalasyonları keşfederek COP31 alanı boyunca kendilerine özel bir sanat rotası oluşturabilecek.

KATILIMCILARA ÖZEL AJANDA

Katılımcılar, 12 günlük zirve boyunca takip etmek istedikleri oturumları, toplantıları ve etkinlikleri kişisel ajandalarına ekleyebilecek. Bu sayede kullanıcılar, yoğun etkinlik takvimi içerisinde kendi programlarını oluşturarak zamanlarını verimli şekilde yönetebilecek ve zirveden en yüksek düzeyde faydalanabilecek.

COP31 boyunca gerçekleştirilecek önemli açıklamalar, etkinliklere ilişkin güncel bilgiler, organizasyon duyuruları ve haberler, COP31 Türkiye Super APP üzerinden katılımcılarla paylaşılacak. Böylece zirveye ilişkin bilgi akışı tek bir dijital platform üzerinden sağlanacak.

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COP31 Türkiye Super APP, bilgilendirme ve organizasyon özelliklerinin yanı sıra ziyaretçi deneyimini zenginleştirecek etkileşimli içeriklere de ev sahipliği yapacak.

COP31 süresince ziyaretçilerle buluşacak sürpriz bir oyun deneyimi, zirvenin dijital dünyasına farklı ve eğlenceli bir boyut kazandıracak.