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        Haberler Ekonomi Enerji Doğal gazda tasarruf için öneriler

        Doğal gazda tasarruf için öneriler

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ, soğuk havalar başlamadan önce doğal gazın verimli kullanımına yönelik vatandaşların günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri temel önerileri paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 09:29 Güncelleme:
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        Doğal gazda tasarruf için öneriler

        Doğal gazın verimli kullanımı, enerji kayıplarının azaltılmasına ve tüketimin dengelenmesine katkı sağlıyor. Evlerde alınabilecek basit önlemlerden doğal gazlı cihazların doğru kullanımına kadar günlük alışkanlıklarda yapılacak küçük değişiklikler, verimliliği artırırken tasarrufu da destekleyebiliyor. Bu kapsamda İGDAŞ, kış öncesinde doğal gazın verimli kullanımı için dikkat edilmesi gereken temel noktaları hatırlattı.

        Ev ortamında uygulanabilecek basit yöntemler, doğal gazın daha verimli kullanılmasına katkı sağlıyor. Radyatörlerin önünün eşyalarla kapatılmaması, uzun perdelerin radyatörleri örtmemesi ve radyatör arkalarında uygun yalıtım uygulamalarının yapılması, ısının etkin bir şekilde odaya dağılımını destekliyor. Pencere ve kapı kenarlarında uygulanacak basit izolasyon çözümleri ise ısı kayıplarının azaltılmasına yardımcı oluyor.

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        Oda termostatı ve termostatik vana gibi ekipmanlar, yaşam alanlarının ihtiyaca göre ısıtılmasına imkân tanırken, binalarda yaşanan ısı kayıplarının önemli bir bölümünün yetersiz yalıtımdan kaynaklanıyor. Isı yalıtımı bulunan yapılarda enerji kaybı daha sınırlı olurken, pencere ve kapılarda çift cam ve uygun doğrama kullanımı da bu süreci destekliyor.

        Bina yalıtımı ve doğal gazın verimli kullanımına yönelik önlemlerin birlikte uygulanmasıyla %60’a varan tasarruf sağlanabilirken, yalnızca bina yalıtımıyla bile bu oran %40’a ulaşabiliyor.

        KOMBİYİ SIK AÇIP KAPAMAK VERİMLİ KULLANIM SAĞLAMIYOR

        Kombinin sık açılıp kapatılması, verimli bir kullanım olarak değerlendirilmiyor. Kısa süreli evden ayrılıklarda cihazın düşük sıcaklık ayarında çalışmaya devam etmesi, daha tasarruflu bir kullanım sağlıyor.

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        MENFEZLER KAPATILMAMALI

        Menfezlerin açık olması, sağlıklı yanma koşullarını desteklerken olası doğal gaz kaçaklarında hava akışını sağlayarak risklerin azaltılmasına katkı sunuyor. Soğuk havalarda ısı kaybını önlemek amacıyla menfezlerin kapatılmaması önem taşıyor.

        CİHAZ BAKIMLARI KIŞ ÖNCESİ YAPILMALI

        Doğal gazla çalışan cihazların bakımlarının yılda en az bir kez yetkili servisler tarafından yaptırılması gerekiyor. Özellikle kış öncesinde cihazların bakım ve kontrollerinin tamamlanması, cihazların uygun çalışma koşullarını desteklerken verimliliğin korunmasına da katkı sağlıyor. Bacalı kombilerin ise yetkili ve akredite kuruluşlar tarafından periyodik olarak kontrol edilmesi önem taşıyor.

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        #fatura
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