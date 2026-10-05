Dördüncü kez Deloitte Teknoloji Fast 50 listesine girdi

Yapay zekâ temelli kalite mühendisliği şirketi Virgosol, Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerini belirleyen Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye listesinde art arda dördüncü kez yer aldı. Firmadan yapılan açıklamaya göre 2025'te programın Meta Teknolojide Kadın Ödülü'ne de layık görülen Virgosol, bu yıl Londra'da düzenlenen The AI Awards 2026'da dijital ürün kalitesini uçtan uca yöneten çok ajanlı yapay zekâ platformu RabbitQA ile "En İyi Yapay Zekâ Ürünü" dahil üç ödül kazandı.

“YURT DIŞINDAKİ VARLIĞIMIZI GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Virgosol Kurucu Ortağı ve Co-CEO'su Arzu Barbaros, şunları söyledi:

"Deloitte Teknoloji Fast 50'de dört yıl üst üste yer almak, büyümemizin tek bir iyi yılın ötesinde kalıcı bir ihtiyaca dayandığını gösteriyor. Yapay zekâ yazılım üretimini hızlandırdıkça, kurumların ne kadar hızlı ilerleyebileceğini artık kaliteyi ne kadar iyi yönettikleri belirliyor. Biz de kalite mühendisliğinde yıllar içinde biriktirdiğimiz uzmanlığı kendi yapay zekâ platformumuz RabbitQA'e dönüştürdük. Bugün büyümemizi giderek daha fazla bu platform taşıyor. Önümüzdeki dönemde RabbitQA ile yeni pazarlara açılırken, yurt dışındaki varlığımızı da güçlendireceğiz. Bu başarının arkasında aynı hedefe birlikte yürüyen güçlü bir ekip var. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum."

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Virgosol Kurucu Ortağı ve Co-CEO'su Miraç Emektar da şu değerlendirmede bulundu:

"Yazılımdaki en maliyetli hatalar çoğu zaman test aşamasında değil, daha kod yazılmadan yanlış tanımlanmış ihtiyaçlardan kaynaklanıyor. Bu nedenle RabbitQA'i test yapmanın ötesinde dijital ürün kalitesini talebin ilk anından canlı kullanıma kadar yöneten çok ajanlı bir yapay zekâ platformu olarak geliştirdik. Kalite kontrol süreçleri yapay zekâ ajanları tarafından yürütülürken, kurumlar isterlerse kendi yönetişim kurallarını ve uzmanlıklarını dijital ikizlere dönüştüren özelleştirilmiş yapay zekâ ajanlarıyla bu süreçleri yönetebiliyor. Böylece yapay zekâ, kurumun standartları ve karar alma yaklaşımıyla hareket ediyor. Hedefimiz, RabbitQA’i bu yeni dönemin küresel dijital ürün kalite platformu haline getirmek.”