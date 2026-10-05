Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Girişimcilik
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.444,55 %1,42
        DOLAR 49,1618 %0,05
        EURO 55,1312 %-0,37
        GRAM ALTIN 6.574,95 %0,49
        BITCOIN 85.978,00 %0,18
        FAİZ 39,75 %-0,20
        GÜMÜŞ GRAM 97,49 %2,19
        GBP/TRY 65,0657 %-0,07
        EUR/USD 1,1206 %-0,44
        BRENT PETROL 101,55 %-0,37
        ÇEYREK ALTIN 10.750,04 %0,49
        Haberler Ekonomi Girişimcilik Dördüncü kez Deloitte Teknoloji Fast 50 listesine girdi

        Dördüncü kez Deloitte Teknoloji Fast 50 listesine girdi

        Virgosol, Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye listesinde üst üste dördüncü kez yer aldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 12:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dördüncü kez Deloitte Teknoloji Fast 50'ye girdi

        Yapay zekâ temelli kalite mühendisliği şirketi Virgosol, Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerini belirleyen Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye listesinde art arda dördüncü kez yer aldı. Firmadan yapılan açıklamaya göre 2025'te programın Meta Teknolojide Kadın Ödülü'ne de layık görülen Virgosol, bu yıl Londra'da düzenlenen The AI Awards 2026'da dijital ürün kalitesini uçtan uca yöneten çok ajanlı yapay zekâ platformu RabbitQA ile "En İyi Yapay Zekâ Ürünü" dahil üç ödül kazandı.

        “YURT DIŞINDAKİ VARLIĞIMIZI GÜÇLENDİRECEĞİZ”

        Virgosol Kurucu Ortağı ve Co-CEO'su Arzu Barbaros, şunları söyledi:

        "Deloitte Teknoloji Fast 50'de dört yıl üst üste yer almak, büyümemizin tek bir iyi yılın ötesinde kalıcı bir ihtiyaca dayandığını gösteriyor. Yapay zekâ yazılım üretimini hızlandırdıkça, kurumların ne kadar hızlı ilerleyebileceğini artık kaliteyi ne kadar iyi yönettikleri belirliyor. Biz de kalite mühendisliğinde yıllar içinde biriktirdiğimiz uzmanlığı kendi yapay zekâ platformumuz RabbitQA'e dönüştürdük. Bugün büyümemizi giderek daha fazla bu platform taşıyor. Önümüzdeki dönemde RabbitQA ile yeni pazarlara açılırken, yurt dışındaki varlığımızı da güçlendireceğiz. Bu başarının arkasında aynı hedefe birlikte yürüyen güçlü bir ekip var. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum."

        REKLAM

        Virgosol Kurucu Ortağı ve Co-CEO'su Miraç Emektar da şu değerlendirmede bulundu:

        "Yazılımdaki en maliyetli hatalar çoğu zaman test aşamasında değil, daha kod yazılmadan yanlış tanımlanmış ihtiyaçlardan kaynaklanıyor. Bu nedenle RabbitQA'i test yapmanın ötesinde dijital ürün kalitesini talebin ilk anından canlı kullanıma kadar yöneten çok ajanlı bir yapay zekâ platformu olarak geliştirdik. Kalite kontrol süreçleri yapay zekâ ajanları tarafından yürütülürken, kurumlar isterlerse kendi yönetişim kurallarını ve uzmanlıklarını dijital ikizlere dönüştüren özelleştirilmiş yapay zekâ ajanlarıyla bu süreçleri yönetebiliyor. Böylece yapay zekâ, kurumun standartları ve karar alma yaklaşımıyla hareket ediyor. Hedefimiz, RabbitQA’i bu yeni dönemin küresel dijital ürün kalite platformu haline getirmek.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        #deloitte
        #Yapay Zeka
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        Arap Koalisyonu Yemen ordusunun harekatına destek sağladı
        Arap Koalisyonu Yemen ordusunun harekatına destek sağladı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        Rusya'da salgın endişesi
        Rusya'da salgın endişesi
        2 kişinin ölümüne sebep oldu, cipindeki hasarı sordu!
        2 kişinin ölümüne sebep oldu, cipindeki hasarı sordu!
        Güzide Duran eski eşi Adnan Aksoy'a sert sözler
        Güzide Duran eski eşi Adnan Aksoy'a sert sözler
        Evli çift cinayeti aydınlatıldı! Katilin izi ormanda bulundu!
        Evli çift cinayeti aydınlatıldı! Katilin izi ormanda bulundu!
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!
        10 milyonluk araçla kaçtı, uykuda yakalandı
        10 milyonluk araçla kaçtı, uykuda yakalandı
        Taksicilerden TOGG çağrısı
        Taksicilerden TOGG çağrısı
        İspanya erken seçime gidiyor
        İspanya erken seçime gidiyor
        Bu defa battı
        Bu defa battı
        9'uncu kez ameliyat oldu
        9'uncu kez ameliyat oldu
        ABD'de infaz skandalı
        ABD'de infaz skandalı
        Vahşet! Cezaevinden izinli çıkıp babasını öldürdü!
        Vahşet! Cezaevinden izinli çıkıp babasını öldürdü!
        20 yaşındaki Yasin'e 13 bıçak!
        20 yaşındaki Yasin'e 13 bıçak!
        Türkiye'nin sosyolojik panoraması
        Türkiye'nin sosyolojik panoraması