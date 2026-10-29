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        Haberler Ekonomi Para ECB Başkanı Lagarde görevinden erken ayrılacak

        ECB Başkanı Lagarde görevinden erken ayrılacak

        Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, 8 yıllık görev süresinin dolmasına yaklaşık 9 ay kala, 7 Şubat'ta görevinden ayrılacak. Lagarde'ın erken ayrılmasıyla, Fransa'da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminden önce halefinin belirlenmesinin önü açılacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 14:41 Güncelleme:
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        Lagarde görevinden erken ayrılacak

        ECB'den yapılan açıklamada, Başkan Christine Lagarde'ın 7 Şubat'ta görevinden ayrılacağı bildirildi. Lagarde'ın 8 yıllık görev süresinin normal şartlarda 31 Ekim 2027'de sona ermesi bekleniyordu.

        Lagarde'ın erken ayrılma kararı, ECB'nin üst düzey yönetiminde gelecek yıl yaşanacak diğer değişikliklerle birlikte, Avrupa Birliği (AB) liderleri arasında yeni atamalara ilişkin siyasi müzakereleri de hızlandıracak.

        Euro kullanan 21 ülkenin faiz oranlarını belirleyen ECB Yönetim Konseyi'ne başkanlık eden ECB Başkanı, konut alımlarından yeni fabrika yatırımlarına kadar pek çok alanda borçlanma maliyetlerini etkileyen para politikalarının yönlendirilmesinde önemli rol oynuyor. Banka ayrıca ekonomik ve finansal çalkantı dönemlerinde Avrupa'nın kriz yönetiminde öne çıkan kurumları arasında yer alıyor.

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        FRANSA'DAKİ SEÇİM ÖNCESİ ATAMA HESABI

        Lagarde'ın görev süresi dolmadan ayrılacağına ilişkin beklentiler, kararın açıklanmasından önce gündeme gelmişti. Erken ayrılışın, AB liderlerine halefini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron görevdeyken belirleme fırsatı vereceği değerlendiriliyor.

        Bu adımın, aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in 2027'de yapılacak seçimleri kazanması durumunda ECB başkanının belirlenmesinde etkili olma ihtimaline karşı bir önlem niteliği taşıdığı belirtiliyor.

        Berenberg Bankası Başekonomisti Holger Schmieding, Lagarde'ın erken ayrılmasının sürpriz olmadığını belirterek, "Erken ayrılması sürpriz değil ve ECB politikalarına ilişkin görünümü değiştirmiyor" değerlendirmesinde bulundu.

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        Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa da halef belirleme sürecine ilişkin, "Süreç bugün başlatılacak ve gecikmeden ilerleyecek" ifadesini kullandı.

        ECB YÖNETİMİNDE ÜÇ KİLİT GÖREV İÇİN DEĞİŞİM

        ECB'de gelecek yıl başka üst düzey görevlerde de değişiklik yaşanacak. Bankanın başekonomisti Philip Lane'in görev süresi 31 Mayıs'ta sona erecek. ECB İcra Kurulu üyesi Isabel Schnabel ise Uluslararası Para Fonu'na (IMF) geçmek üzere yıl sonunda görevinden ayrılacak.

        Böylece ECB'de başkanlık dahil üç üst düzey pozisyon için yeni atama yapılması gerekecek. AB liderlerinin, görevlerin üye ülkeler arasında dağılımını da gözeterek kapsamlı bir siyasi uzlaşma sağlaması bekleniyor.

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        Schmieding, AB liderlerinin 17-18 Aralık'ta yapılacak zirve öncesinde üç pozisyon için de anlaşmaya varmaya çalışabileceğini belirtti.

        Lagarde'ın yerine geçebilecek isimler arasında eski Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot ile Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) Genel Müdürü Pablo Hernandez de Cos'un öne çıktığını kaydeden Schmieding, değerlendirmesinde Fransa'daki seçim takvimine de dikkati çekti.

        Schmieding, AB'nin, aşırı sağcı Marine Le Pen'in Nisan-Mayıs 2027 döneminde yapılması beklenen Fransa cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması riskine karşı kendisini bir ölçüde güvenceye almaya çalıştığını belirtti. Schmieding, Lagarde'ın halefinin, Avrupa yanlısı merkezci Macron'un Elysee Sarayı'nda görevde olduğu dönemde atanacağını ifade etti.

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        PANDEMİ DÖNEMİNDE 1,35 TRİLYON EUROLUK DESTEK

        Uluslararası Para Fonu'nun eski başkanı olan Lagarde, 2019'da ECB Başkanlığı görevini Mario Draghi'den devraldı.

        Lagarde'ın görev dönemindeki önemli kararlardan biri, COVID-19 salgınının ekonomiye kredi akışını kesmesini önlemek amacıyla 2020'de devreye alınan acil destek programı oldu. ECB, bu kapsamda tahvil alımları yoluyla 1,35 trilyon Euro tutarında teşvik sağladı.

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        #ecb
        #Lagarde
        #Avrupa Merkez Bankası
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