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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ekim ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

        Ekim ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre, ekimde yatırımcısına en yüksek reel getiriyi brüt mevduat faizi sağlarken, BIST 100 endeksi en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 11:19 Güncelleme:
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        En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2026 dönemine ilişkin Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verilerini yayımladı.

        Ekim ayında en yüksek aylık reel getiri, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,31, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 0,39 ile brüt mevduat faizinde gerçekleşti.

        BIST 100 EN ÇOK KAYBETTİREN YATIRIM ARACI OLDU

        Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,91 reel getiri sağladı. Aynı dönemde Amerikan doları yüzde 0,04, Euro yüzde 2,65, külçe altın yüzde 4,70 ve BIST 100 endeksi yüzde 14,53 reel kayıp yaşattı.

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        TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 0,01, Amerikan doları yüzde 0,95, Euro yüzde 3,53, külçe altın yüzde 5,57 ve BIST 100 endeksi yüzde 15,31 oranında reel kayıp kaydetti.

        3 AYLIK DÖNEMDE MEVDUAT FAİZİ ÖNE ÇIKTI

        Üç aylık değerlendirmede de en yüksek reel getiri brüt mevduat faizinde gerçekleşti. Mevduat faizi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,90, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,92 reel getiri sağladı.

        Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 21,13, TÜFE'ye göre ise yüzde 21,11 ile yatırımcısına en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu.

        6 AYLIK DÖNEMİN LİDERİ DİBS

        Altı aylık değerlendirmede ise DİBS öne çıktı. DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,95, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,59 reel getiri sağladı.

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        BIST 100 endeksi ise aynı dönemde Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 25,17, TÜFE'ye göre yüzde 23,98 reel kayıpla listenin son sırasında yer aldı.

        YILLIK BAZDA EN YÜKSEK GETİRİ DİBS'TE

        Yıllık değerlendirmede de yatırımcısına en yüksek reel getiriyi DİBS sağladı. DİBS'in reel getirisi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,96, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,04 oldu.

        Yİ-ÜFE'ye göre yıllık bazda brüt mevduat faizi yüzde 2,15 reel getiri sağlarken, Amerikan doları yüzde 7,24, külçe altın yüzde 10,06, Euro yüzde 10,63 ve BIST 100 endeksi yüzde 13,52 reel kayıp yaşattı.

        TÜFE ile indirgendiğinde ise brüt mevduat faizi yüzde 0,29 reel getiri sağladı. Aynı dönemde Amerikan doları yüzde 8,92, külçe altın yüzde 11,70, Euro yüzde 12,26 ve BIST 100 endeksi yüzde 15,09 oranında reel kayıp kaydetti.

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        #TÜİK
        #Mevduat faizi
        #yatırım araçları
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