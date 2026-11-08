Elektrifikasyon ve Sıfır Atık hedefleri COP31’in iddiasını güçlendiriyor

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) yarın ve 20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek.

Mensah, iklim diplomasisinin bir süreç olduğunu ve her COP zirvesinin, öncekilerin belirlediği yön ve kaydettiği ilerleme üzerine inşa edildiğini söyledi.

COP28'in fosil yakıtlardan uzaklaşmayı, COP30'un ise uygulamaya odaklanmayı pekiştirdiğini belirten Mensah, "COP31, bu ivmeyi sürdürmeli ve bu taahhütleri daha büyük bir ölçekte ve daha güçlü bir aciliyet duygusuyla eyleme dönüştürmelidir. Bu COP’u farklı kılan, Başkanlığın küresel elektrifikasyon oranını 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarma hedefi de dahil olmak üzere, elektrifikasyonun hızlandırılmasına verilen önemdir. Bunun yanında sıfır atık ve döngüsellik, iklim değişikliğiyle mücadelede metan azaltımı, kaynak verimliliği, gıda sistemleri ve dirençli şehirlerle buluşturan, bütünleyici ve kesişen temalar olarak öne çıkıyor. Bu öncelikler birbirini güçlendiriyor." dedi.

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Küresel İklim Eylem Gündemi'nin, yaklaşık 500 girişim ve 120'den fazla Çözümleri Hızlandırma Planı'nı içeren bir çerçeve sunduğunu anlatan Mensah, mevcut zorluğun ise bu çalışmayı daha da ileriye taşımak olduğunu vurguladı.

COP31'DE ELEKTRİFİKASYON ÖN PLANA ÇIKIYOR

Mensah, vurgunun uygulamadan uygulamanın yoğunluğuna, ölçeğine ve hızına kayması gerektiğine dikkati çekti.

"Daha fazla projenin hayata geçirilmesine doğru ilerlendiğini, daha güçlü ortaklıklar kurulduğunu, finansmanın sahaya ulaştığını ve kanıtlanmış çözümlerin ülkeler ve sektörler arasında çoğaltıldığını görmemiz gerekiyor." diyen Mensah, şöyle devam etti:

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"Bu, elektrifikasyonun hızlandırılmasını, binalarda enerji verimliliğinin artırılmasını, şehirlerde iklim direncinin güçlendirilmesini, gıda sistemleri, metan azaltımı ve döngüsellik için çözümlerin ölçeklendirilmesini içeriyor. Başarının gerçek ölçüsü, bu çabaların insanların hayatlarında somut sonuçlar doğurup doğurmayacağı olacaktır. İklim değişikliğini, biyoçeşitlilik kaybını ve arazi bozulumunu ayrı sorunlar olarak ele almayı bırakmamız gerekiyor. Üç Rio Sözleşmesi, bu gündemleri bir araya getirmek için önemli bir çerçeve sunuyor ve COP31'in Rio sinerjilerine odaklanması, daha bütüncül politikaları ilerletmek için bir fırsattır."

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Mensah, sıfır atığı, kaynak verimliliğini, gıda sistemlerini, metan azaltımını, kirliliğin önlenmesini ve kentsel dirençliliği birbirine bağlayan bir mekanizma olarak gördüğünü anlattı.

Hızlı kentleşmenin, şehirler, altyapı ve temel hizmetler üzerinde büyük baskı oluşturduğuna dikkati çeken Mensah, bu durumun en kalabalık şehirler arasında yer alan ve sellerden aşırı sıcaklara, deniz seviyesinin yükselmesine kadar iklim risklerine giderek daha fazla maruz kalan kıyı şehirleri için özellikle önemli olduğunun altını çizdi.

İKLİM KRİZİYLE MÜCADELEDE DİRENÇLİ KENTLER VURGUSU

İklime dirençlilik alanında yatırımlar yapılması gerektiğine işaret eden Mensah, "İklim krizinin zorluklarına ilk olarak maruz kalan toplulukların örgütlenme kapasiteleri desteklenmeli ve yerel dirençlilik planlamasına dahil edilmeli. Yapılı çevre de bir diğer büyük öncelik." dedi.

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İnşaat ve yapı sektörünün sürdürülebilir altyapı, kaynak verimliliği, malzemelerin yeniden kullanımı ve yeşil altyapı konularında çok daha hızlı ilerleme kaydetmesi gerektiğini vurgulayan Mensah, "Şehirlerimizi nasıl planladığımızı, inşa ettiğimizi, işlettiğimizi ve bakımını yaptığımızı yeniden düşünmeliyiz. Malzemelerin daha iyi kullanılması, enerji verimli binalar, doğa temelli çözümler ve entegre atık sistemleri, çevresel baskıları azaltırken kentsel alanları daha sağlıklı ve daha dirençli hale getirebilir." diye konuştu.

Sıfır Atık prensibinin iklim eylemini daha kapsayıcı, pratik ve erişilebilir kıldığını ve bu nedenle COP31 için önemli olduğunu ifade eden Mensah, gıda israfını önlemenin, malzemeleri dolaşımda tutmanın, metan emisyonlarını azaltmanın ve kaynakları daha verimli kullanmanın hükümetlerin, işletmelerin, şehirlerin, hanelerin ve toplulukların tamamının katılabileceği eylemler olduğunu söyledi.

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Mensah, Sıfır Atık yaklaşımının, küresel iklim sorununu insanların anlayabileceği, katılabileceği ve hayata geçirilmesine yardımcı olabileceği bir şeye dönüştürdüğünü anlattı.

TÜRKİYE'NİN SIFIR ATIK HAREKETİ

Mensah, Türkiye'nin, Sıfır Atık Hareketi'ndeki deneyimini uluslararası iklim gündemine taşıma ve ulusal girişimlerin daha geniş küresel çözümlere nasıl katkı sağlayabileceğini gösterme fırsatına sahip olduğunu dile getirdi.

"Özellikle önemli olan, bu deneyimi diğer ülkelerin ve şehirlerin kendi koşullarına uyarlayabileceği ortaklıklara ve pratik modellere dönüştürmektir." değerlendirmesinde bulunan Mensah, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Sıfır Atık Vakfı aracılığıyla bu hedefe katkı sağlayan çeşitli girişimleri ilerletiyoruz. Sıfır Atık İklim Eylemi için İstanbul Platformu hükümetleri, şehirleri, işletmeleri, yatırımcıları ve sivil toplumu bir araya getirerek sıfır atık ve döngüsel ekonomi çözümlerini hızlandırıyor. Sıfır Atık Mahalleleri Girişimi, bu yaklaşımı yerel düzeye taşıyarak şehirlerin taahhütleri ölçülebilir eyleme dönüştürmesine yardımcı oluyor. Sıfır Atık Forumu, diyalog ve işbirliği için uluslararası bir platform sunuyor, #OneBillion Challenge ise gıda kayıplarının ve israfının önlenmesi yönünde eylemi harekete geçiriyor. Bu çabalar, daha geniş Küresel İklim Eylem Gündemi ile bağlantılıdır."

Türkiye'nin COP31 Başkanlığını, uluslararası işbirliğini güçlendirmek, mevcut taahhütlerin uygulanmasını hızlandırmak ve çözümlerin sektörler ve coğrafyalar genelinde nasıl ölçeklendirilebileceğini göstermek için kullanması yönünde beklentilere sahip olduğunu belirten Mensah, Antalya'nın iklim sürecinde sadece kilometre taşı olarak değil ortaklıkların sahada somut ilerlemeye dönüştüğü bir an olarak hatırlanması gerektiğini sözlerine ekledi.