Elektrikli otomobillerde yangın riskine karşı "yetkili servis ve orijinal parça" uyarısı

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, 2011 yılından bu yana Türkiye'de elektrikli araç teknolojisini anlattıklarını ifade ederek, elektrikli otomobillerin doğru kullanıldığında son derece güvenli ulaşım araçları olduğunu söyledi.

Elektrikli araçların yangın güvenliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Bayram, elektrikli otomobil teknolojisinin birçok güvenlik unsuru barındırdığını kaydetti.

Bayram, elektrikli araçlarda yangın riskinin, özellikle bataryaya alınan darbeler ve yetkili servis dışındaki müdahaleler nedeniyle arttığını dile getirdi.

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Elektrikli araç teknolojisinin yeni olmasına rağmen üreticilerin araçlarda güvenlik açısından gerekli önlemleri aldığını ifade eden Bayram, "Elektrikli otomobil veya karşısındaki konvansiyonel model otomobillere baktığınız zaman yanma riski en yüksek olan aslında konvansiyonel araçlar. Çünkü içerisinde bir yanıcı madde taşıyor." dedi.

Bayram, elektrikli araçlarda dışarıdan müdahale olmadığı sürece yangın riskinin düşük olduğunu ifade ederek, "Her 100 bin araçta meydana gelen yangınlara bakıldığında, hibrit araçlarda 3 bin 475, içten yanmalı araçlarda 1530, elektrikli araçlarda ise yalnızca 25 yangın vakası görülüyor." diye konuştu.

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Bayram, elektrikli araç yangınlarının son dönemde daha fazla gündeme gelmesinin, bu araçların satışlarının ve trafikteki sayısının artmasıyla birlikte haber değerinin yüksek olmasından kaynaklandığını aktararak, "Ancak istatistiklere baktığımızda elektrikli otomobillerin yangın açısından son derece güvenli olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Elektrikli araçlarda özellikle batarya muhafazasının önem taşıdığına dikkati çeken Bayram, "Eğer alttan bir darbe aldıysa, koruma muhafazası yırtıldıysa veya şarj noktasında elektrikli otomobil dışarıdan müdahale edilmiş bir noktadaysa işte orada risk artıyor." bilgisini verdi.

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Bayram, araçların yetkili servislerde uzman personel tarafından kontrol edilmesi gerektiğini, yan sanayi kablo ve şarj ekipmanlarının kullanılmasının da risk oluşturabileceğini belirterek, üreticinin tavsiye ettiği komponent, kablolama ve servis yöntemlerinin uygulanması gerektiği uyarısında bulundu.

Son dönemde gündeme gelen bazı yangın vakalarında araçlara yetkili servisler dışında müdahale edildiğini, orijinal kabloların değiştirilerek yan sanayi ürünlerin kullanıldığını ve şarj başlıklarının değiştirildiğini ifade eden Bayram, "Orijinal kablo mutlaka yine orijinal kabloyla değiştirilmeli. Bu kısımlar çok kritik. Yan sanayi kabloyla değiştirirsek, kablo başlarını daha ucuz soketlerle değiştirirsek riski artırıyoruz." diye konuştu.

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İkinci el elektrikli araç alacaklara da uyarılarda bulunan Bayram, "Mutlaka bir ekspertiz noktasına götürülmesi ve bu araca ilk yapılacak şey lifte alınıp alt tabakasına bakılmasıdır, en önemlisi bu. Servis geçmişi de burada çok daha kritik bir nokta." ifadelerini kullandı.

Bayram, "Elektrikli otomobil son derece güvenli bir ulaşım aracıdır. Önemli olan riskleri minimuma düşürmek." dedi.

"MÜDAHALE ETMEYİN"

Elektrikli araçlarda yangın başladığında müdahale etmek yerine güvenli mesafeye çekilmesi gerektiğini belirten Bayram, batarya yangınlarının söndürülmesinin güç olduğuna dikkati çekti. Elektrikli otomobillerin kolay alev almadığını ancak yangın başladıktan sonra söndürülmesinin oldukça zorlaştığını vurguladı.

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Bataryada "thermal runaway" olarak adlandırılan termal kaçak sürecinin başlayabileceğini aktaran Bayram, yangının söndüğü düşünülse bile yeniden alevlenme ihtimali bulunduğunu söyledi.

Bayram, sürücülerin 50-60 metre uzaklaşarak itfaiyeyi araması gerektiğini belirterek, "Eğer elektrikli otomobilinizin alt kısmından bir duman, bir yanma başladıysa, bunu zaten yangın söndürme aletleriyle söndürmeniz pek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Şarj istasyonlarındaki şarj ünitelerinde meydana gelen yangın ile aracın bataryasındaki yangının birbirinden farklı değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Bayram, “Elektrik yangınlarına suyla müdahale edilmez. Şarj ünitesinde bir yanma oluştuysa oraya tozla müdahale edebilirsiniz. Ancak elektrikli otomobil tarafında mutlaka itfaiye tarafından müdahale edilmesi gerekiyor." uyarısında bulundu.

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Elektrikli araç satışlarının dünya genelinde hızla arttığını belirten Bayram, 2025 sonu itibarıyla dünya genelinde 20 milyon elektrikli otomobil satışına ulaşıldığını kaydetti.

Türkiye'de de elektrikli otomobil satışlarının yükseldiğini anlatan Bayram, 2025 yılında 189 bin elektrikli otomobil satıldığını, elektrikli araç pazarının önümüzdeki dönemde daha da büyüyeceğini vurguladı.

Bayram, Türkiye'nin yalnızca elektrikli araç pazarı olmadığını, üretim tarafında da önemli bir konuma geldiğini vurgulayarak, "Elektrikli otomobil üretim noktasındayız biz. Biz herhangi bir satış pazar noktasında değiliz. Biz işin içerisindeyiz. Elektrikli otomobil üretiyoruz." diye konuştu.

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Elektrikli araç ekosisteminin yalnızca otomobilden ibaret olmadığını belirten Bayram, batarya, şarj, yazılım, yapay zeka ve motor bileşenlerinin birlikte önemli bir katma değer oluşturduğunu, Türkiye'nin bu büyüyen pazardan daha fazla pay alması gerektiğini ifade etti.

Bayram, elektrikli araç satışlarının hızla arttığını, yangın haberlerinin bu teknolojinin güvenilirliğine ilişkin algıyı olumsuz etkileyebildiğini ancak istatistiklerin farklı bir tablo ortaya koyduğunu belirterek, "Elektrikli otomobiller gündemde olduğu için yanma haberleri de daha fazla karşımıza çıkıyor. Ancak istatistiklere baktığımızda elektrikli otomobillerin yangın açısından son derece güvenli olduğunu görüyoruz. Elektrikli otomobil son derece güvenli bir ulaşım aracıdır. İstatistikler bunu gösteriyor. Bunun önünde hiçbir engel yok." değerlendirmesinde bulundu.