Emirates kabin memuru alımı yapacak
Emirates, çok uluslu kabin ekibine katılacak yeni adaylar için kasım ayı işe alım başvuru takvimini açıkladı. Havayolu, 19 Kasım 2026 tarihinde Ankara ve 21 Kasım 2026 tarihinde İstanbul için işe alım başvurularını bekliyor
Merkezi Dubai'de bulunan Emirates, kabin memuru alımı yapacağını duyurdu. Firmadan yapılan açıklamaya göre ideal adaylardan, uçak içi hizmet sunumunun yanı sıra emniyet ve güvenlik prosedürlerinin yönetiminde de özgüvenle liderlik etmeleri ve sorumluluk almaları bekleniyor. Tüm Emirates kabin memurları, Dubai'de bulunan havayolunun son teknolojiyle donatılmış havacılık akademisinde dünya standartlarında eğitim alıyor.
Adayların, mülakatın gerçekleştirileceği yerde tüm gün boyunca hazır bulunabilecek şekilde planlama yapmaları gerekiyor.
Dubai'de görev yapan tüm Emirates kabin memurları; vergiden muaf maaş, havayolu tarafından sağlanan ücretsiz konaklama, işe gidiş ve dönüş ulaşımı, kapsamlı sağlık sigortasının yanı sıra Dubai'deki alışveriş merkezleri ve eğlence mekânlarında özel indirimler gibi çeşitli avantajları içeren bir istihdam paketinden yararlanıyor. Emirates kabin memurları ile aileleri ve arkadaşları, havayolunun hizmet verdiği tüm destinasyonlara yönelik cazip ve özel seyahat avantajlarından yararlanabiliyor.
Emirates, Türkiye'ye 39 yıldır uçuş gerçekleştiriyor ve hâlihazırda İstanbul'dan Dubai'ye ve Dubai aktarmalı olarak diğer destinasyonlara haftada 21 sefer düzenliyor.