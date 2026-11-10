Merkezi Dubai'de bulunan Emirates, kabin memuru alımı yapacağını duyurdu. Firmadan yapılan açıklamaya göre ideal adaylardan, uçak içi hizmet sunumunun yanı sıra emniyet ve güvenlik prosedürlerinin yönetiminde de özgüvenle liderlik etmeleri ve sorumluluk almaları bekleniyor. Tüm Emirates kabin memurları, Dubai'de bulunan havayolunun son teknolojiyle donatılmış havacılık akademisinde dünya standartlarında eğitim alıyor.

Adayların, mülakatın gerçekleştirileceği yerde tüm gün boyunca hazır bulunabilecek şekilde planlama yapmaları gerekiyor.

REKLAM

Dubai'de görev yapan tüm Emirates kabin memurları; vergiden muaf maaş, havayolu tarafından sağlanan ücretsiz konaklama, işe gidiş ve dönüş ulaşımı, kapsamlı sağlık sigortasının yanı sıra Dubai'deki alışveriş merkezleri ve eğlence mekânlarında özel indirimler gibi çeşitli avantajları içeren bir istihdam paketinden yararlanıyor. Emirates kabin memurları ile aileleri ve arkadaşları, havayolunun hizmet verdiği tüm destinasyonlara yönelik cazip ve özel seyahat avantajlarından yararlanabiliyor.

Emirates, Türkiye'ye 39 yıldır uçuş gerçekleştiriyor ve hâlihazırda İstanbul'dan Dubai'ye ve Dubai aktarmalı olarak diğer destinasyonlara haftada 21 sefer düzenliyor.