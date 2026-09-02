Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Maden
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.908,03 %-2,26
        DOLAR 48,2971 %0,01
        EURO 55,9190 %-0,15
        GRAM ALTIN 6.688,12 %-0,49
        BITCOIN 76.572,00 %-1,09
        FAİZ 39,96 %0,08
        GÜMÜŞ GRAM 99,08 %-0,47
        GBP/TRY 65,1653 %-0,23
        EUR/USD 1,1570 %-0,20
        BRENT PETROL 94,13 %-0,40
        ÇEYREK ALTIN 10.935,08 %-0,49
        Haberler Ekonomi Maden Eti Alüminyum, alüminyum lityum üretimine 30 milyon dolarlık yatırımla başlayacak

        Eti Alüminyum, alüminyum lityum üretimine 30 milyon dolarlık yatırımla başlayacak

        Eti Alüminyum, havacılık ve uzay sanayisinde kullanılan alüminyum lityum alaşımının yerli üretimi için 30 milyon dolarlık yatırımla yeni döküm hattı kuracak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 12:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Eti Alüminyum'dan 30 milyon dolarlık yatırım

        Eti Alüminyum, havacılık ve uzay sanayisinde kullanılan alüminyum lityum alaşımının yerli üretimi için 30 milyon dolarlık yatırımla yeni döküm hattı kuracak. Üretimin 2028'de başlaması planlanıyor.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de madenden son ürüne kadar entegre alüminyum üretimi gerçekleştiren Eti Alüminyum, savunma sanayisine yönelik haddehane yatırımını sürdürürken, havacılık ve uzay sektörlerinde kullanılan ileri alaşımlara yönelik üretim kapasitesini de geliştirmeyi hedefliyor.

        REKLAM

        Bu kapsamda şirket, alüminyum lityum alaşımının Türkiye'de üretimi için yatırım kararı aldı. Dünyada ABD, Rusya, Çin ve Fransa'da üretildiği belirtilen alaşım için kurulacak 30 milyon dolarlık yeni döküm hattında üretimin 2028'de başlaması öngörülüyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Eti Alüminyum Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Bayraktar, gelişen teknolojiyle birlikte alüminyumun kullanım alanlarının genişlediğini belirtti.

        Savunma sanayisi, havacılık ve uzay gibi yüksek katma değerli sektörlerde alüminyum ve ileri alaşımların kritik öneme sahip olduğunu aktaran Bayraktar, alüminyum lityumun düşük yoğunluğu ve yüksek performansı sayesinde özellikle havacılık ve uzay teknolojilerinde öne çıkan stratejik malzemelerden biri olduğunu ifade etti.

        REKLAM

        "TÜRKİYE DE BU ÜLKELER ARASINA KATILACAK"

        Alüminyum lityum alaşımının alüminyuma göre yüzde 15'e kadar daha hafif olduğunu belirten Bayraktar, ürünün düşük yoğunluğun yanı sıra yüksek sürünme ve korozyon direnci, sertlik, mukavemet ve yorulma direncine sahip olduğunu bildirdi.

        Alaşımın uçak gövdeleri, kanat kirişleri ve roket bileşenleri gibi kritik yapısal parçaların üretiminde kullanıldığına işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:

        "Alüminyum lityum üretimimizi, Türkiye'nin uzay ve havacılık alanındaki hedeflerini kendi sanayi altyapısı ve yerli üretim kabiliyetiyle destekleyecek önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Entegre üretim yapımızı, yüksek teknoloji ve ileri malzeme üretimiyle bir üst seviyeye taşıyoruz. Alüminyum lityum şu anda sadece ABD, Rusya, Çin ve Fransa'da üretiliyor. Biz üretime başladığımızda Türkiye de bu ülkeler arasına katılacak."

        REKLAM

        HADDEHANENİN GELECEK YILIN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE DEVREYE ALINMASI PLANLANIYOR

        Bayraktar, şirketin 400 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği haddehane projesinde de üretime yaklaşıldığını belirterek, tesisin gelecek yılın ikinci çeyreğinde faaliyete geçmesinin planlandığını bildirdi.

        Sıcak ve soğuk hadde ürünlerinin üretileceği haddehaneyle tesisi besleyecek yeni dökümhanenin, yassı alüminyum ürünlerinde 600 milyon dolarlık ithalatın önüne geçmesinin hedeflendiğini ifade eden Bayraktar, haddehanenin üretime başlamasıyla Türkiye'nin savunma sanayisine daha yüksek katma değerli ürünler sunulacağını kaydetti.

        REKLAM

        GÜNEŞ ENERJİSİNDE 321 MEGAVATLIK KURULU GÜÇ HEDEFİ

        Eti Alüminyum, üretim yatırımlarının yanı sıra enerji ihtiyacının yenilenebilir kaynaklardan karşılanmasına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

        Şirket, Seydişehir'deki 189 megavatlık güneş enerjisi kurulu gücüne ek olarak Gaziantep'te 90 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santralini devreye aldı.

        Sivas'ta planlanan 42 megavatlık yeni GES yatırımıyla birlikte şirketin güneş enerjisindeki toplam kurulu gücünün 321 megavata ulaşması hedefleniyor.

        REKLAM

        Oymapınar Hidroelektrik Santrali ile başlayan yenilenebilir enerji dönüşümünü güneş enerjisi yatırımlarıyla genişleten şirket, sanayi faaliyetlerinde kullanılan elektriğin tamamının temiz enerji kaynaklarından karşılanmasını amaçlıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Eti Alüminyum
        #maden
        #Alüminyum lityum
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan dönüşü açıklamalar
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Marmara'da 2 gemi çarpıştı
        Marmara'da 2 gemi çarpıştı
        Denizaltındaki İHA: Rov araçları
        Denizaltındaki İHA: Rov araçları
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
        Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
        Premier Lig'de transfer çılgınlığı!
        Premier Lig'de transfer çılgınlığı!
        İstanbul Havalimanı'nın 4. pisti için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nın 4. pisti için geri sayım
        Seri katil! Fethi Dağlı’nın üçüncü cinayeti de ortaya çıktı
        Seri katil! Fethi Dağlı’nın üçüncü cinayeti de ortaya çıktı
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Hiç tanımadığı adamı bıçakladı, yakalanınca "Game Over" deyip teslim oldu
        Hiç tanımadığı adamı bıçakladı, yakalanınca "Game Over" deyip teslim oldu
        Eylülde akıllı telefon yağmuru
        Eylülde akıllı telefon yağmuru
        Lösemiyi yendi, kazada can verdi!
        Lösemiyi yendi, kazada can verdi!
        Can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi, kendisi dalgalara kapıldı!
        Can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi, kendisi dalgalara kapıldı!
        Bitshiabu, Galatasaray için İstanbul'da!
        Bitshiabu, Galatasaray için İstanbul'da!
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi
        "Süreci atlattım"
        "Süreci atlattım"
        Son bekar tatili
        Son bekar tatili