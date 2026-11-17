İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; MASAK Başkanlığından alınan raporlar, bankacılık ve sermaye piyasası kayıtları, yapılan analizler ve alınan beyanlar doğrultusunda, hayatını kaybeden şüpheli Ali Emre Ballı ve bağlantılı kişilerce kontrol edilen şirketler hakkında inceleme yapıldı.

İncelemelerde, gerçek bir ticari faaliyete dayanmayan kredi kullanımları ve varlığa dayalı menkul kıymet ihraçları yoluyla elde edilen kaynakların Adil Katılım Bankası'nın kuruluş sermayesine aktarıldığı tespit edildi. Sermayenin Tera Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kontrolündeki fonlara yatırılarak “fon manipülasyonuna” konu edildiği ve yüksek kar elde edildiği, banka kaynaklarının grup şirketlerine kredi olarak kullandırılarak tüketildiği, suçtan elde edilen değerlerin ise şirketler arası transferler ile fon ve borçlanma aracı işlemlerine tabi tutularak aklandığı belirlendi.

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TMSF ATANDI

Adil Katılım Bankası A.Ş., Adil Varlık Yönetim A.Ş., Adil Tasarruf Finansman A.Ş. ve Dünya Varlık Yönetim A.Ş. hakkında, yönetim organının yetkileriyle birlikte ortaklık payları veya menkul kıymetler üzerindeki idare yetkilerinin tümüyle TMSF’ye devredilmesine karar verildi.