MERKEZ BANKASI (TCMB) TEMMUZ AYI FAİZ KARARI || Gözler beklenti anketinde! Temmuz ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler düşecek mi, yükselecek mi?
Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı ne zaman hangi gün açıklanacak? Temmuz ayında yapılacak olan Para Politikası Kurulu PPK toplantısı sonrasında Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. İlan tarihi öncesinde ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde beklenti anketi sonucunu araştırıyor. Peki, Temmuz ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler düşecek mi, yükselecek mi? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...
TCBM Temmuz 2026 faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz ayının son günlerinin gelmesiyle birlikte başta belirtilen sorunun cevabı en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Peki, Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler düşecek mi, yükselecek mi? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte detaylar...
MERKEZ BANKASI TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı 23 Temmuz 2026 Perşembe günü açıklanacak. Öte yandan beklenti anketi henüz açıklanmadı. Açıklama geldiğinde sizlerle paylaşacağız.
FAİZLER DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) piyasa beklentisine paralel bir şekilde Mayıs ayında faizleri yüzde 50'de sabit bıraktı. Bu ay ki faiz kararı ile ilgili beklenti anketi yayınlandığında sizlerle paylaşacağız.