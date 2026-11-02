Galataport'tan 2050'de net sıfır hedefi

Galataport İstanbul, “Kıyının Kentle Yeniden Buluşması” temalı 2025 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı.

Galataport İstanbul Kiralama ve Tesis Yönetimi Direktörü Meriç Aslıbay, rapora ilişkin değerlendirmesinde sürdürülebilirliği yalnızca çevresel etkileri azaltmaya yönelik bir yaklaşım olarak değil, tüm ekosistemi kapsayan ve operasyonları geleceğe hazırlayan bütüncül bir yönetim anlayışı olarak ele aldıklarını belirtti.

Meriç Aslıbay, şunları aktardı:

“Sürdürülebilirlik raporumuz, enerji ve su verimliliği, atık yönetimi, kaynakların etkin kullanımı ve operasyonel süreçlerde kaydettiğimiz ilerlemeyi ölçülebilir verilerle ortaya koyuyor. Rapor, çevresel ve operasyonel performansımızı düzenli olarak ölçme, değerlendirme ve geliştirme konusundaki kararlılığımızı da yansıtıyor. Farklı paydaşları ve kullanım alanlarını bir araya getiren bir destinasyon olarak sürdürülebilirlik yaklaşımımızı geniş bir perspektifle ele alıyor; verimliliği artırmayı, kaynak kullanımını optimize etmeyi ve sürdürülebilir uygulamaları günlük iş yapış biçimimizin kalıcı bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz. Raporda paylaştığımız performansı gelişimimizi izleyeceğimiz bir başlangıç noktası olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde daha verimli, dirençli ve çevresel etkisi daha düşük bir operasyon modeli geliştirmeyi sürdüreceğiz.”

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ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE DENİZ SUYU KULLANILIYOR

29 bin metrekarelik yer altı kruvaziyer terminali, yaklaşık 67 bin metrekarelik perakende ve gastronomi alanı ile 36 bin metrekarelik ofis alanını bir arada yöneten Galataport İstanbul, bu ölçeğin enerji ve su ihtiyacını verimli karşılamak üzere ısıtma ve soğutma sistemlerinde deniz suyundan yararlanıyor. Sistem, klasik soğutma kulelerinde buharlaşmayla kaybedilecek tatlı su tüketiminin önüne geçerken, fosil yakıt tüketimini ve kimyasal soğutucu gaz kullanımını azaltıyor.

2025 yılında 6,8 milyon metreküp deniz suyu sirkülasyon amacıyla kullanıldı ve aynı miktarda su denize geri verildi. Deniz canlılığı üzerindeki olası etkiler, termal deşarj hattı çevresinde yılda iki kez yapılan ekolojik izleme testleriyle takip ediliyor.

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Ayrıca Galataport İstanbul kapsamındaki yeni yapılar ve Paket Postanesi, uluslararası düzeyde kabul gören LEED yeşil bina sertifikasyon sisteminde Platin seviyesinde sertifikalandırılmıştır. Proje genelinde uygulanan enerji verimli tasarım stratejileri ve ileri mühendislik çözümlerinden biri olan deniz suyu kaynaklı merkezi soğutma sistemimiz, geleneksel sistemlere kıyasla yaklaşık yüzde 34 enerji tasarrufu sağlamaktadır.

Galataport İstanbul, 2025’te 3.834 ton atık topladı ve 434,78 ton atığın geri dönüştürülmesini sağladı. Kaynak verimliliğini artırmaya yönelik uygulamalar kapsamında, iklimlendirme sistemlerinden elde edilen yoğuşma suyu uygun filtrasyon süreçlerinden geçirilerek klozet ve pisuvar rezervuarlarında yeniden değerlendirildi. Bu sayede 2025 yılında 238 m³ su geri kazanılarak su kaynaklarının korunmasına katkı sağlandı.

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Düşük karbon ekonomisine geçiş yol haritasını 2027 yılına kadar hazırlamayı ve böylelikle ISO 14064 sertifikasının alınmasını iş planına alan Galataport İstanbul, 2028'e kadar yenilenebilir enerji kullanımını da yüzde 4 artırmayı hedefliyor. Galataport İstanbul’da net sıfır hedefi olarak 2050 yılı belirlendi.

SU VERİMLİLİĞİNDE 2031’E KADAR YÜZDE 4,5 AZALTIM HEDEFİ

Gri su, tuvalet atığı içermeyen ve lavabo gibi kullanım noktalarından gelen suyu ifade ediyor. Galataport İstanbul, bu suyun yeniden kullanılmasını sağlayacak sistem için uzun vadeli yatırımlarını sürdürüyor.

2027 sonuna kadar peyzaj sulama ve tuvalet su sayaçlarının bina otomasyonuna entegre edilmesiyle ortak alan su tüketiminde yüzde 0,5; 2030 sonuna kadar yağmur suyu ve peyzaj drenaj sularını toplayacak depolama sistemiyle yüzde 1,5; 2031 sonuna kadar kurulacak gri su sistemiyle de ilave yüzde 2,5 azaltım hedefleniyor. Böylece ortak alan su tüketiminde 2031’e kadar kümülatif yüzde 4,5 azalma öngörülüyor.

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Galataport İstanbul’un dünyada ilk ve tek olarak hayata geçirdiği hidrolik açılır-kapanır kapak sistemi, kruvaziyer gemileri limandayken ISPS güvenlik alanını tanımlıyor; gemi bulunmadığında kapaklar kapanıyor ve sahil şeridi kamusal kullanıma açılıyor.

Türkiye’de gemilere yakıt ikmalinde yağ bariyeri serme zorunluluğu getiren ilk kruvaziyer limanı olan Galataport İstanbul, yakıt sızıntısını önlemek amacıyla yağ bariyerlerini ve acil müdahale ekiplerini 7/24 hazır tutuyor ve yılda iki kez tatbikat gerçekleştiriyor.