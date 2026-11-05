Garanti BBVA ve Bilkent CYBERPARK’tan teknoloji girişimcilerine destek

Garanti BBVA ve Bilkent CYBERPARK iş birliğiyle 4 Kasım’da gerçekleştirilen “Ask Me Anything: Finansal Okuryazarlık ve Yatırıma Hazırlık” etkinliğinde, girişimcilik yolculuğunun finansal boyutu ve yatırım süreçlerinde dikkat edilmesi gereken konular teknoloji girişimleri odağında ele alındı.

Bilkent CYBERPARK’ta düzenlenen etkinlikte, girişimcilerin finansal okuryazarlıklarını geliştirmeleri, yatırım süreçlerine daha hazırlıklı olmaları ve büyüme yolculuklarında ihtiyaç duyabilecekleri finansal çözümleri daha iyi değerlendirebilmeleri üzerine bilgi ve deneyim paylaşımı gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışında Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya ve Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin yer aldı. “Ask Me Anything” oturumunun moderatörlüğünü Nextven Yönetici Ortağı İsa İnci üstlenirken, Paranum(us) Kurucu Ortağı Özgür Şentürk ve METU 70 Funds Yönetim Kurulu Üyesi ve CPA Yılmaz Şahin konuşmacı olarak katıldı.

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BÜTÜNSEL YAKLAŞIM

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, etkinlikte yaptığı konuşmada girişimcilik ekosisteminde finansal bilgiye erişimin ve güçlü iş birliklerinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Türkiye'de teknoloji girişimciliği ekosistemi gelişimini sürdürürken, yenilikçi fikirlerin sürdürülebilir iş modellerine dönüşmesi ve girişimlerin büyüme süreçlerini sağlıklı yönetebilmesi her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Garanti BBVA olarak biz de girişimcilik ekosistemine katkımızı yalnızca finansman sağlamakla sınırlı görmüyoruz. Girişimlerin farklı aşamalardaki ihtiyaçlarına yönelik bankacılık çözümlerimizi mentorluk, eğitim ve iş geliştirme destekleriyle tamamlayan bütünsel bir yaklaşım benimsiyoruz. Bilkent CYBERPARK ile gerçekleştirdiğimiz bu buluşmayı da bu yaklaşımımızın önemli bir parçası olarak görüyoruz. Ask Me Anything etkinliğimizle girişimcilerin finansal okuryazarlıklarını güçlendirmelerini, yatırım süreçlerine daha bilinçli hazırlanmalarını ve merak ettikleri konuları doğrudan uzmanlarla değerlendirebilmelerini hedefliyoruz. Girişimcilerin finansal kararlarını daha sağlam temeller üzerinde verebilmelerine ve büyüme yolculuklarında ihtiyaç duydukları bilgiye ve doğru bağlantılara ulaşabilmelerine katkı sağlamak istiyoruz. Girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için finansman kadar bilgi ve deneyim paylaşımının da önemli olduğuna inanıyor, bu alandaki iş birliklerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz.”