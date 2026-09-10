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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam GetirBüyük, meyve ve sebzede pestisit analiz sonuçlarını paylaşmaya başladı

        GetirBüyük, meyve ve sebzede pestisit analiz sonuçlarını paylaşmaya başladı

        GetirBüyük, taze meyve ve sebze tedarikindeki akredite laboratuvarlarda gerçekleştirilen pestisit analiz sonuçlarını kullanıcılarıyla paylaşıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylı ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite laboratuvarlarda haftalık olarak gerçekleştirilen pestisit analizlerinin sonuçları, Getir uygulamasında "Analizli Meyve & Sebze" ürün sayfaları üzerinden görüntülenebiliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 13:17 Güncelleme:
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        GetirBüyük, meyve ve sebzede pestisit analiz sonuçlarını paylaşmaya başladı

        GetirBüyük, “Analizli Meyve & Sebze” kategorisinde yer alan ürünleri Türk Gıda Kodeksi’nin belirlediği yasal kalıntı limitleri doğrultusunda pestisit analizlerinden geçiriyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre bu analizlerin sonuçları, Getir uygulamasında ilgili ürünlerin detay sayfalarından kullanıcılar tarafından görüntülenebiliyor.

        GetirMarket Genel Müdürü Elif Çar konuya ilişkin değerlendirmesinde, “GetirBüyük’te meyve-sebze kategorisini tazeliğin yanı sıra kalite ve güven odağında ele alıyoruz. Kullanıcılarımızın doğru bilgiye kolayca ulaşabilmesini de alışveriş deneyiminin önemli bir parçası olarak görüyoruz. Bu nedenle ‘Analizli Meyve & Sebze’ alt kategorimizde yer alan ürünlerin haftalık pestisit analizlerini gerçekleştiriyor, güncel sonuçları GetirBüyük’te erişime sunuyoruz. Kullanıcılarımızın satın alma kararlarını ürünlere ilişkin güncel bilgiler doğrultusunda verebilmelerini destekliyoruz. Bununla birlikte ‘24 Saatte Tarladan Sofraya’ alt kategorimizle yeşillik ürünlerinin hasattan sonra 24 saat içerisinde kullanıcıyla buluşabilmesini sağlarken, Onarıcı Tarım uygulamalarıyla da zirai ilaç kullanılmadan ata tohumlarıyla üretilen ürünleri sofralara taşıyoruz.’’ dedi.

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        GetirBüyük, “Analizli Meyve & Sebze” kategorisinde yer alan ürünleri Tarım ve Orman Bakanlığı’nca onaylı ve TÜRKAK tarafından akredite laboratuvarlarda haftalık olarak analiz ettiriyor. Kullanıcılar, GetirBüyük hizmetindeki Analizli Meyve & Sebze kategorisinde yer alan yeşil "Pestisit Analizli" rozetli ürünlerin analiz sonuçlarını takip edebiliyor.

        Ürün detay sayfasındaki "Pestisit Analizi" sekmesinde bulunan "Pestisit Analiz Raporunu Görüntüle" butonuna tıklayan kullanıcılar, ilgili ürünün haftalık olarak güncellenen laboratuvar analiz sonuçlarına ve rapor detaylarına doğrudan ulaşabiliyor. Kullanıcılar böylece mutfaklarına giren patates, soğan, domates ve salatalıktan yeşillik ve meyvelere kadar onlarca ürünün analiz sonuçlarını şeffaf bir şekilde inceleyebiliyor.

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