Girişimcilik ekosistemi Bakü'de buluşuyor

PASHA Holding tarafından 2021 yılından bu yana düzenlenen INMerge Innovation Summit, bu yıl da dünyanın farklı ülkelerinden teknoloji liderlerini, yatırımcıları, girişimcileri ve iş dünyası temsilcilerini Bakü’de bir araya getirmeye hazırlanıyor. Bölgenin en büyük inovasyon platformu olan ve 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Bakü Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek zirve, dünyaca ünlü konuşmacıları ve uluslararası girişimcilik ekosistemini aynı çatı altında buluşturacak.

Bu yıl 200’ü aşkın konuşmacıya ev sahipliği yapacak zirvede, beş Grand Slam şampiyonluğu bulunan, Moncler Yönetim Kurulu’nda görev alan, girişimci ve yatırımcı Maria Sharapova, Google X’in eski İş Direktörü, ‘Solve for Happy’ ve ‘Scary Smart’ kitaplarının yazarı ve yapay zekânın toplum üzerindeki etkileri konusunda tanınmış bir uzman olan Mo Gawdat, Nike’ın eski Pazarlama Direktörü ve ‘Emotion by Design’ kitabının yazarı Greg Hoffman ile teknolojik ilerleme ve ekonomik büyüme alanındaki çalışmalarıyla 2025 Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazanan Northwestern Üniversitesi Profesörü Joel Mokyr gibi dünyaca ünlü isimler yer alacak.

REKLAM

94 ÜLKEDEN 1300'Ü AŞKIN GİRİŞİM BAŞVURDU

INMerge Innovation Summit, uluslararası konuşmacıların yanı sıra girişimcilik ekosistemine sunduğu fırsatlarla da öne çıkıyor. Bu yıl 94 ülkeden 1.300’ün üzerinde girişimin başvurduğu zirvede, değerlendirmeler sonucunda seçilen 120 girişim ürün ve çözümlerini uluslararası yatırımcılara ve iş dünyası temsilcilerine tanıtma fırsatı bulacak. Zirve kapsamında düzenlenecek INBattle girişimcilik yarışmasında ise 40’tan fazla girişim sahneye çıkacak. Yarışmanın kazananı 50 bin dolar nakit ödülün sahibi olurken, 2027 yılında gerçekleştirilecek Startup World Cup’ta Azerbaycan’ı temsil etme hakkı kazanacak.