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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Güler Sabancı: “Yeni dönemde bayrağı Rana Tutcuoğlu devralıyor”

        Güler Sabancı: “Yeni dönemde bayrağı Rana Tutcuoğlu devralıyor”

        Sabancı Vakfı Genel Müdürlüğü görevine, daha önce Sabancı Holding ve Sabancı Vakfı'nda çeşitli görevler üstlenen Rana Tutcuoğlu atandı. Tutcuoğlu, 2020-2026 yılları arasında TÜSEV Genel Sekreteri olarak görev yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 16:40 Güncelleme:
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        "Yeni dönemde bayrağı Rana Tutcuoğlu devralıyor"

        Sabancı Vakfı Genel Müdürlüğü görevine, daha önce Sabancı Holding ve Sabancı Vakfı’nda çeşitli görevlerde bulunan Rana Tutcuoğlu atandı. Tutcuoğlu, yeni dönemde Sabancı Vakfı’nın çalışmalarını yürütecek.

        Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, görev değişimine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

        “Sabancı Vakfı olarak 50 yılı aşkın süredir, ‘Bu topraklardan kazandıklarımızı bu toprakların insanlarıyla paylaşmak’ ilkesiyle toplumsal gelişime katkı sağlamak için çalışıyoruz. Bu uzun soluklu yolculuğumuzda en büyük gücümüz, değerlerimiz ve aynı amaç etrafında buluşan ekiplerimiz oldu. 2018 yılından bu yana Genel Müdürümüz olan Nevgül Bilsel Safkan, bu dönemde Vakfımızın etkisini artıran pek çok çalışmaya öncülük etti. Daha eşit ve sürdürülebilir bir gelecek hedefimiz doğrultusunda ortaya koyduğu emek, özveri ve liderlik için kendisine gönülden teşekkür ediyorum.

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        Yeni dönemde bayrağı, uzun yıllar Sabancı Holding ve Sabancı Vakfı çatısı altında farklı sorumluluklar üstlenmiş, değerlerimizi yakından tanıyan Rana Tutcuoğlu devralıyor. Kendisini yeniden aramızda görmekten mutluluk duyuyorum. Sahip olduğu deneyim ve birikimle, bugüne kadar oluşturduğumuz güçlü temeller üzerinde Vakfımızın toplumsal gelişim yolculuğunu daha da ileriye taşıyacağına inanıyor; yeni görevinde başarılar diliyorum.”

        RANA TUTCUOĞLU KİMDİR?

        1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden lisans derecesiyle mezun olan Rana Tutcuoğlu, Yale Üniversitesi’nde MBA eğitimini tamamladı. Arthur Andersen’da Kıdemli Denetçi olarak başladığı kariyerini, 2004-2009 yılları arasında EFG İstanbul Menkul Değerler’de, 2009-2012 yılları arasında ise Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanlığı’nda yöneticilik yaparak sürdürdü. 2013 yılında Sabancı Vakfı’na katılan Tutcuoğlu, 2019 yılına kadar Programlar ve Uluslararası İlişkiler Direktörü olarak Vakfın sosyal değişim alanındaki çalışmalarında önemli sorumluluklar üstlendi. 2020-2026 yılları arasında Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın (TÜSEV) Genel Sekreteri olarak kariyerine devam eden Tutcuoğlu, bu dönemde sivil toplumun daha güçlü ve itibarlı olması için yasal reform, stratejik bağışçılık, araştırma ve sektörler arası iş birlikleri alanlarında çalışmalar yürüttü. Ulusal ve uluslararası çeşitli yönetim ve danışma kurullarında sorumluluk alan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde meclis üyesi olan Tutcuoğlu, Avrupa’nın önde gelen filantropi ağlarından Philea’nın Adaylık ve Yönetişim Komitesi Başkanlığı’nı da üstlendi.

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        #Sabancı Vakfı
        #Rana Tutcuoğlu
        #güler sabancı
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