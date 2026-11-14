Gümrükler Muhafaza ekipleri 193 bin elektronik sigara ve aksamını ele geçirdi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Edirne-Hamzabeyli Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen kontroller sırasında şüpheli hareketleri tespit edilen bir tır takibe alındı.

Araçta yapılan kontrollerde, gümrük işlemlerine tabi tutulmaksızın ülkeye sokulmak istenen 193 bin 31 elektronik sigara ve aksamı, 3 bin 600 sigara filtresi, 4 bin 700 cep telefonu, 8 bin 233 ilaç, 11 bin 263 gözlük ve aksesuarı ele geçirildi.

Kaçak eşyaların gümrüklenmiş toplam değerinin 558 milyon 594 bin lira olduğu tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı, ülkenin ekonomik çıkarlarının ve güvenliğinin korunması, toplum sağlığını tehdit eden kaçak ürünlerin yurda girişinin engellenmesi, dürüst ticaret erbabının haklarının korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla kaçakçılıkla mücadelesini sürdürüyor.