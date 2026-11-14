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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Gümrükler Muhafaza ekipleri 193 bin elektronik sigara ve aksamını ele geçirdi

        Gümrükler Muhafaza ekipleri 193 bin elektronik sigara ve aksamını ele geçirdi

        Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 193 bin adet elektronik sigara ve aksamı başta olmak üzere çok sayıda kaçak ticari eşyaya el koydu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 11:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        193 bin elektronik sigara ve aksamı ele geçirildi

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Edirne-Hamzabeyli Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen kontroller sırasında şüpheli hareketleri tespit edilen bir tır takibe alındı.

        Araçta yapılan kontrollerde, gümrük işlemlerine tabi tutulmaksızın ülkeye sokulmak istenen 193 bin 31 elektronik sigara ve aksamı, 3 bin 600 sigara filtresi, 4 bin 700 cep telefonu, 8 bin 233 ilaç, 11 bin 263 gözlük ve aksesuarı ele geçirildi.

        Kaçak eşyaların gümrüklenmiş toplam değerinin 558 milyon 594 bin lira olduğu tespit edildi.

        Ticaret Bakanlığı, ülkenin ekonomik çıkarlarının ve güvenliğinin korunması, toplum sağlığını tehdit eden kaçak ürünlerin yurda girişinin engellenmesi, dürüst ticaret erbabının haklarının korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla kaçakçılıkla mücadelesini sürdürüyor.

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        #elektronik sigara
        #kaçak
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