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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hayata Sarıl Lokantası 9 yaşında

        Hayata Sarıl Lokantası 9 yaşında

        Evsiz, sokakta yaşayan ve toplumda yok sayılan bireyleri topluma yeniden kazandırmak; onlara aş, iş ve yaşam hakkı sağlamak amacıyla 2017 yılında kurulan Hayata Sarıl Derneği, toplumsal dayanışma ve adalet yolunda geçirdiği 9 yılı geride bıraktı. Kurucusu Ayşe Tükrükçü'nün vizyonuyla adımlarını atan ve Beyoğlu İpek Sokak'taki Hayata Sarıl Lokantası ile binlerce hayata dokunan dernek, 9. yaşını gönüllüleri, destekçileri ve dostlarıyla birlikte kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 16:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Hayata Sarıl Lokantası 9 yaşında

        Gündüzleri müşterilerine ücretli hizmet verirken, her akşam saat 18.00’den sonra kapılarını sokakta yaşayan evsiz bireylere açarak ücretsiz akşam yemeği dağıtmanın yanı sıra, istihdam ve psikolojik destek sunan Hayata Sarıl, Türkiye’nin bu alandaki ilk ve en önemli sivil toplum modellerinden biri olmayı sürdürüyor.

        Derneğin ilk projesi olan Hayata Sarıl Lokantası’nın 9. yıldönümü vesilesiyle açıklama yapan Ayşe Tükrükçü, şunları söyledi:

        "Bundan 9 yıl önce, sokakların soğuk köşelerinde yalnız kalmak zorunda olan, görülmeyen, yok sayılan insanlar için bir rehabilitasyon merkezi kurma vizyonuyla yola çıktık. Geride bıraktığımız 9 yılda 229 binden fazla ücretsiz sıcak yemeği dostlarımızla paylaştık. Onlara sadece aş değil, iş ve kimlik kazandırarak hayata yeniden sarılmalarına çabalıyoruz. Biz bir evsize sadece para verip onu hantal bir yaşama alıştırmak istemiyoruz; ona balık tutmayı öğretmek, insan gibi yaşayabileceği bir alan açmak istiyoruz. 9 yıldır 'Bedenimiz de beslenmeli ruhumuz da' diyerek yanımızda olan tüm bağışçılarımıza, gönüllü şeflerimize, iş birliklerimiz ve destekçilerimize sonsuz teşekkürler sunuyorum. Biz kimse sokaklarda umutsuzca yaşamasın diye çalışmaya devam edeceğiz."

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