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        Haberler Ekonomi Para Hedef Portföy'den fon açıklaması: Likidite sorunu ve temerrüt yok

        Hedef Portföy'den fon açıklaması: Likidite sorunu ve temerrüt yok

        Hedef Portföy, SPK'nın 17 Eylül tarihli kararı sonrasında TEFAS'ta işlem gören fonlarına ilişkin açıklama yaptı. Şirket, tasfiye sürecine dahil edilen 13 fonun toplam büyüklüğünün yaklaşık 31 milyar TL olduğunu, bunun 29,8 milyar TL'sinin likit fonlarda bulunduğunu bildirdi. Hedef Portföy, fonlarında herhangi bir likidite sorunu veya temerrüt bulunmadığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 13:32 Güncelleme:
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        Hedef Portföy'den fon açıklaması

        Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli ve 2026/60 sayılı bülteninde yer alan kararların ardından TEFAS'ta tüm yatırım fonlarının alış ve satış işlemlerinin durdurulmasına ilişkin kamuoyuna açıklama yaptı.

        Şirketten yapılan açıklamada, 17 Eylül'de emirlerin durdurulduğu ana kadar gelen tüm satış işlemlerinin Hedef Portföy tarafından nakit olarak karşılandığı belirtildi. Ancak Takasbank'ın işlemlere izin vermediği, TEFAS'ın tüm işlemleri iptal ettiği ve söz konusu emirlerin şirket sistemi üzerinden görüntülenemez hale geldiği aktarıldı.

        "FONLARIMIZDA LİKİDİTE SORUNU YA DA TEMERRÜT BULUNMUYOR"

        Hedef Portföy, tasfiye sürecinde olan veya olmayan TEFAS fonlarının likidite sorunu yaşanabilecek, yatırımcıları mağdur edecek ya da ödenemeyecek herhangi bir varlık içermediğini bildirdi.

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        Açıklamada, SPK kararının ardından tasfiyesi istenen fonlara emir iletiminin yapılamadığı, söz konusu fonlarda borsa ve organize piyasalarda işlem gerçekleştirilemediği belirtildi. TEFAS'a açık diğer fonların da halen emir iletimine kapalı olduğu kaydedildi.

        Tasfiyesine karar verilen fonların varlıklarının saklayıcı kuruluş ve aracı kurumlar bünyesinde eksiksiz bulunduğu ve sürecin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yönetiminde yürütüleceği ifade edildi.

        13 FONUN BÜYÜKLÜĞÜ 31 MİLYAR TL

        Hedef Portföy, TEFAS'ta tasfiye kapsamına alınan 13 yatırım fonunun toplam büyüklüğünün 18 Eylül 2026 itibarıyla yaklaşık 31 milyar TL olduğunu açıkladı.

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        Bu tutarın yaklaşık 29,8 milyar TL'sinin likit fonlarda bulunduğu belirtildi.

        Şirket, kamuoyunda bilgi kirliliği oluşmaması adına tasfiye kapsamındaki kendi fonlarının, diğer kurumların tasfiyeye konu fonlarıyla aynı şekilde değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

        "YATIRIMCILARIMIZIN YAŞADIĞI MAĞDURİYETLERİN FARKINDAYIZ"

        Hedef Portföy, yaşanan süreçte yatırımcıların karşılaştığı mağduriyetlerin farkında olduğunu belirterek, süreci yakından takip ettiğini bildirdi.

        Açıklamada, fonlarda herhangi bir likidite sorunu veya temerrüt bulunmadığı vurgulanırken, fon dağılım raporları, hisse portföyleri ve güncel gelişmelerin KAP ile şirketin internet sitesi üzerinden takip edilebileceği kaydedildi.

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        Hedef Portföy, piyasa tecrübesi, sermaye yapısı ve finansal kaynaklarının tüm yükümlülüklerini karşılayabilecek düzeyde olduğunu belirterek, sürecin yatırımcıların haklarına halel gelmeden tamamlanması için ilgili resmi kurumlarla uyum ve iletişim içinde çalışıldığını açıkladı.

        Şirket, tüm finansal yükümlülüklerini kesintisiz şekilde karşılama kararlılığını sürdürdüğünü ve gelişmeleri şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğini bildirdi.

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        #Hedef Portföy
        #fon
        #spk
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