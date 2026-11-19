Hepsiburada’nın 2017 yılında hayata geçirdiği Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı, kadınların e-ticarette işlerini kurmalarına ve büyütmelerine destek olmayı sürdürüyor.

Komisyon indirimleri, kadın kooperatiflerine süresiz kargo desteği, reklam avantajları, ürün fotoğrafçılığı, eğitim ve mentörlük gibi pek çok destek sunan program sayesinde bugüne kadar 8 binden fazla kadın kendi markasını kurdu. Bugün Hepsiburada’daki iş ortaklarının yüzde 25’ini girişimci kadınlar oluştururken, girişimci kadınların ve kadın kooperatiflerinin platformda satışa sunduğu ürün sayısı 134 milyonu aştı. Platformdaki girişimci kadınların cirosu yılın ilk dokuz ayında geçen yıla kıyasla yüzde 42, sipariş adedi ise yüzde 23 arttı.

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“Girişimci kadınların dijital ekonominin güçlü ve sürdürülebilir aktörleri olmalarını hedefliyoruz.”

Hepsiburada Kurumsal İletişim ve Sosyal Etki Grup Direktörü Canan Binal Yılmaz, programın dokuz yıllık yolculuğuna ilişkin şunları söyledi:

“2017 yılında, bu topraklarda doğan kadın markalarını Türkiye’de ve dünyada büyütmek hedefiyle yola çıktık. Dokuz yıldır kadınların e-ticarete girişte karşılaştıkları engelleri kaldırmak için çalışıyoruz. Ancak bizim için asıl başarı, kadınların e-ticarete adım atmaları kadar bu alanda kalıcı olmaları, rekabet güçlerini artırmaları ve markalarını büyütmeleri. Bu nedenle programımızı yalnızca ticari avantajlar sunan bir destek modeli olarak değil, eğitimden mentorluğa, yeni pazarlara erişimden marka görünürlüğüne uzanan bütüncül bir yapı olarak geliştiriyoruz. Kurumlar arası iş birliklerimiz, kadınların başarılarını yurt dışına taşıyan çalışmalarımız, Anadolu’nun farklı illerindeki buluşmalarımızla girişimci kadınların dijital ekonominin güçlü ve sürdürülebilir aktörleri olmalarını hedefliyoruz.”

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Girişimci kadınlara ve kadın kooperatiflerine kapsamlı destek

Hepsiburada, girişimci kadınların ve kadın kooperatiflerinin e-ticarette sürdürülebilir büyümesini desteklemek amacıyla ticari avantajlardan eğitim ve pazarlama çözümlerine uzanan kapsamlı destekler sunuyor. Girişimci kadınlara yüzde 50 komisyon indirimi, 200 ürüne kadar profesyonel fotoğraf çekimi ve sponsorlu ürün reklamlarında kullanılmak üzere 5.000 TL HepsiAd reklam bakiyesi sağlanıyor. Ayrıca ön muhasebe, e-fatura ve stok takibi gibi iş süreçlerinde indirimli çözümler sunuluyor.

Kadın kooperatifleri ise ilk altı ay sıfır komisyon, sonrasında süresiz yüzde 1 komisyon avantajından yararlanıyor. İadeler dahil kargo giderleri karşılanırken 500 ürüne kadar profesyonel stüdyo çekimi desteği veriliyor. Hepsiburada, ücretsiz eğitimler ve platform içi görünürlük imkânlarıyla da girişimci kadınların ve kadın kooperatiflerinin daha fazla müşteriye ulaşmalarını ve işlerini büyütmelerini desteklemeyi sürdürüyor.