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        Haberler Ekonomi Para Bankacılık İller Bankası'nın sermayesi 250 milyar liraya çıkarıldı

        İller Bankası'nın sermayesi 250 milyar liraya çıkarıldı

        İller Bankası Anonim Şirketi'nin sermayesinin 250 milyar liraya yükseltilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 00:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İller Bankası'nın sermayesi 250 milyar liraya çıkarıldı

        İller Bankası Anonim Şirketi'nin Sermayesinin 250 Milyar Türk Lirasına Çıkarılması Hakkında Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

        Kararda, "İller Bankası Anonim Şirketi'nin sermayesinin 250 milyar Türk lirasına çıkarılmasına, 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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