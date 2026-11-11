İnci Holding beşinci sürdürülebilirlik raporunu yayınladı

İnci Holding, çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki performansını ortaya koyan beşinci Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. “Yeni Nesiller İçin” başlığıyla hazırlanan raporda, 11 kuruluşu ve 3.200 çalışanıyla faaliyet gösteren Holding’in kaynak verimliliği, düşük karbonlu üretim, inovasyon ve insan odaklı gelişim alanlarında 2025 yılında elde ettiği sonuçlara yer verildi.

Holding, sürdürülebilirliği yalnızca çevresel performans veya mevzuata uyum konusu olarak değil; risk yönetiminden yatırımlara, üretimden tedarik zincirine, insan kaynağından inovasyona kadar işin bütününe yayılan bir yönetim yaklaşımı olarak konumlandırıyor.

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Rapora göre 2025 yılında grup genelinde sera gazı emisyonları bir önceki yıla göre yüzde 50 azalırken, toplam su tüketiminde yüzde 15,5 düşüş sağlandı ve 227 bin metreküpün üzerinde su geri kazanıldı. Atıkların yüzde 98’i geri dönüştürülürken, üretimde kullanılan geri dönüştürülmüş girdi malzemelerinin oranı yüzde 48’e ulaştı. Holding, elde edilen çevresel kazanımları operasyonlarının kalıcı bir parçası haline getirerek kaynak verimliliğini ve dayanıklılığını güçlendirmeyi hedefliyor.

İnci Holding, Ar-Ge yatırımlarının yanı sıra açık inovasyon ve girişimcilik ekosistemiyle kurduğu iş birlikleriyle de sürdürülebilir dönüşümünü destekliyor. İnci Radar Açık İnovasyon Platformu aracılığı ile yapay zekâ, görüntü işleme, enerji verimliliği, dijital lojistik, iş sağlığı ve güvenliğine ek olarak sürdürülebilir üretim gibi alanlarda geliştirilen teknolojileri grup şirketleriyle buluşturuyor.

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2025 yılında İnci Radar kapsamında 67 girişim değerlendirilirken, 18 pilot uygulama gerçekleştirildi. Bu çalışmalarla operasyonel tasarrufların yanında yaklaşık 500 ton CO₂ emisyon azaltımı sağlandı.

İnsan kaynağına yönelik yatırımlarını da sürdüren Holding'de, çalışan başına ortalama eğitim süresi 24,9 saatten 31,7 saate yükseldi. Üst düzey kadın yönetici oranı yüzde 39, orta düzey kadın yönetici oranı ise yüzde 33 olarak gerçekleşti.

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BİZİM İÇİN BİR YÖNETİM YAKLAŞIMI"

İnci Holding CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Şafak Ozan, “Sürdürülebilirliği yalnızca bir uyum konusu olarak değil, değişen küresel rekabet koşullarına hazırlanmanın önemli araçlarından biri olarak değerlendiriyoruz. Risk yönetiminden yatırımlarımıza, üretimden tedarik zincirine, insan kaynağından inovasyona kadar işimizin bütününe yayılan bir yönetim yaklaşımı olarak ele alıyoruz. Düşük karbonlu ve kaynak verimli üretim, teknoloji ve Ar-Ge yatırımları, tedarik zincirinde izlenebilirlik ve insan kaynağımızın gelişimi önceliklerimiz arasında yer alıyor. Beşinci sürdürülebilirlik raporumuzla performansımızın yanı sıra gelişim alanlarımızı da şeffaf biçimde ortaya koyuyor; ölçme, izleme ve düzenli raporlamayı sürekli gelişimin önemli bir aracı olarak kullanıyoruz. Önümüzdeki dönemde odağımız, elde ettiğimiz kazanımları operasyonlarımızın kalıcı bir parçası haline getirerek sürdürülebilir büyümemizi ve rekabet gücümüzü desteklemek olacak” dedi.