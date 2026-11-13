İnşaat üretim endeksi eylülde yıllık bazda yüzde 6,3 azaldı

Karlı dağda kaybolan kuzu 3 gün sonra döndü

Artvin'de köpeğin peşine takılarak çıktığı karlı dağda kaybolan ve 3 gün süren aramalara rağmen bulunamayan kuzu, çetin doğa koşullarında eve döndü. Üzeri karla kaplı halde kapıya gelen, ailenin "Şanslı Boncuk" adını verdiği kuzu saç kurutma makinesiyle ısıtılıp, evde misafir edilerek beslendi. (DHA... Daha Fazla Göster Artvin'de köpeğin peşine takılarak çıktığı karlı dağda kaybolan ve 3 gün süren aramalara rağmen bulunamayan kuzu, çetin doğa koşullarında eve döndü. Üzeri karla kaplı halde kapıya gelen, ailenin "Şanslı Boncuk" adını verdiği kuzu saç kurutma makinesiyle ısıtılıp, evde misafir edilerek beslendi. (DHA) Daha Az Göster