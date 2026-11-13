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        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat üretim endeksi eylülde yıllık bazda yüzde 6,3 azaldı

        İnşaat üretim endeksi eylülde yıllık bazda yüzde 6,3 azaldı

        Türkiye'de inşaat üretim endeksi, eylülde yıllık bazda yüzde 6,3 azalış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 12:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İnşaat üretim endeksi yıllık bazda yüzde 6,3 azaldı

        Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre, endeks eylülde yıllık bazda yüzde 6,3 düştü.

        İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektörü endeksi yüzde 9,3, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 8,9 azalırken, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 12,7 arttı.

        İnşaat üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 2,7 azalış gösterdi.

        Bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,9, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,3 ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 4 azaldı.

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