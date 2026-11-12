Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.784,24 %1,01
        DOLAR 50,2581 %0,03
        EURO 55,8764 %0,23
        GRAM ALTIN 6.368,96 %-1,05
        BITCOIN 73.523,00 %-1,09
        FAİZ 39,42 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 82,73 %-1,01
        GBP/TRY 66,8387 %0,15
        EUR/USD 1,1093 %0,03
        BRENT PETROL 91,69 %0,30
        ÇEYREK ALTIN 10.413,25 %-1,05
        Haberler Ekonomi Para İş Bankası’ndan KOBİ’lere COP31 Finansman Paketi

        İş Bankası’ndan KOBİ’lere COP31 Finansman Paketi

        COP 31 İklim Destekçisi Türkiye İş Bankası, ekonomimizin bel kemiği KOBİ'lerin güçlenmesine, yeşil ve dijital dönüşümüne katkı sunmak amacıyla COP31 Finansman Paketi'ni hayata geçirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 11:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        KOBİ'lere COP31 Finansman Paketi

        İş Bankası, ülkemizin dünya iklim gündeminin merkezi haline geldiği COP 31 Zirvesi vesilesiyle KOBİ’lerin yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarını hem finansal hem de finansal olmayan çözümlerle desteklemeye devam ettiğini bildirdi.

        Yapılan yazılı açıklamaya göre Bankanın sunduğu COP31 Finansman Paketi ile öz tüketim amaçlı çatı ve arazi tipi GES, enerji ve kaynak verimliliği, su, hammadde, atık yönetimi ve dijital dönüşüm yatırımlarının finansmanı için avantajlı faiz oranı ve vadelerle 50 milyon TL’ye kadar kredi sağlanıyor.

        Ayrıca teminat mektubu ihtiyaçlarına yönelik olarak avantajlı faiz/komisyon oranları ile gayrinakdi kredi imkânı da sunuluyor. Paketteki nakdi kredilerden faydalanan müşteriler EFT ve havale işlemlerini masrafsız olarak gerçekleştirebilirken, Çevreye Duyarlı Dış Ticaret Paketleri’nde de %20 indirimden yararlanabiliyor.

        REKLAM

        Finansal desteklerin yanı sıra paket kapsamında sunulan ücretsiz dijital çözümlerle de KOBİ’lerin dönüşüm yolculuklarına katkıda bulunuluyor. Bu doğrultuda su verimliliğine yönelik teknoloji çözümü ve karbon ayak izi hesaplama platformu gibi uygulamalarla işletmelerin çevresel etkilerini ölçmeleri, kaynak kullanımlarını iyileştirmeleri ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda adım atmaları kolaylaştırılıyor.

        Sürdürülebilirliği iş modelinin temel unsurlarından biri olarak ele alan İş Bankası’nın, 2023-2028 dönemine ilişkin sürdürülebilir finansman alanında 650 milyar TL düzeyinde finansman sağlama taahhüdü bulunuyor. Banka, bu taahhüdü doğrultusunda reel sektörün sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarını destekleyerek düşük karbonlu ekonomiye geçişe katkı sunmaya, kapsayıcı finansman anlayışıyla sosyal fayda sağlayan faaliyetleri finanse etmeye devam ediyor.

        REKLAM

        Girişimci kadınlara için 250 milyar TL

        İş Bankası, sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının önemli bir parçası olan toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların ekonomik hayata katılımının güçlenmesi alanında da uzun vadeli taahhütlerle hareket ediyor. Banka, 2023-2028 dönemine yönelik girişimci kadınlara 250 milyar TL finansman sağlama taahhüdü ve 15 bin kadına finansal okuryazarlık desteği kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi

        İzmir'deki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da meydana gelen ve 18 işçinin can verdiği faciada yaşamını yitiren 42 yaşındaki Göksel Ünaldı, son yolculuğuna uğurlandı. Taşeron firma bünyesinde kazan bakımında temizlik işi yapmak üzere olay günü ilk kez işbaşı yapan Ünaldı'nın, göreve başladıkt...
        #İş Bankası
        #cop31
        #kredi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Washington-Tahran hattında kritik pazarlık
        Washington-Tahran hattında kritik pazarlık
        G.Saray'ın vazgeçilmez ikilisi!
        G.Saray'ın vazgeçilmez ikilisi!
        Epstein dosyası Temsilciler Meclisi'ne geliyor
        Epstein dosyası Temsilciler Meclisi'ne geliyor
        5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşma
        5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşma
        Aramaya çıktığı kardeşini aracında ölü buldu
        Aramaya çıktığı kardeşini aracında ölü buldu
        NVIDIA'da bir yasak aşk iddiası daha
        NVIDIA'da bir yasak aşk iddiası daha
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İsveç'ten "35'e 35" girişimine destek mesajı
        İsveç'ten "35'e 35" girişimine destek mesajı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        "Şükür canımdan olmadım"
        "Şükür canımdan olmadım"
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber