İş Bankası’ndan KOBİ’lere COP31 Finansman Paketi

İş Bankası, ülkemizin dünya iklim gündeminin merkezi haline geldiği COP 31 Zirvesi vesilesiyle KOBİ’lerin yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarını hem finansal hem de finansal olmayan çözümlerle desteklemeye devam ettiğini bildirdi.

Yapılan yazılı açıklamaya göre Bankanın sunduğu COP31 Finansman Paketi ile öz tüketim amaçlı çatı ve arazi tipi GES, enerji ve kaynak verimliliği, su, hammadde, atık yönetimi ve dijital dönüşüm yatırımlarının finansmanı için avantajlı faiz oranı ve vadelerle 50 milyon TL’ye kadar kredi sağlanıyor.

Ayrıca teminat mektubu ihtiyaçlarına yönelik olarak avantajlı faiz/komisyon oranları ile gayrinakdi kredi imkânı da sunuluyor. Paketteki nakdi kredilerden faydalanan müşteriler EFT ve havale işlemlerini masrafsız olarak gerçekleştirebilirken, Çevreye Duyarlı Dış Ticaret Paketleri’nde de %20 indirimden yararlanabiliyor.

REKLAM

Finansal desteklerin yanı sıra paket kapsamında sunulan ücretsiz dijital çözümlerle de KOBİ’lerin dönüşüm yolculuklarına katkıda bulunuluyor. Bu doğrultuda su verimliliğine yönelik teknoloji çözümü ve karbon ayak izi hesaplama platformu gibi uygulamalarla işletmelerin çevresel etkilerini ölçmeleri, kaynak kullanımlarını iyileştirmeleri ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda adım atmaları kolaylaştırılıyor.

Sürdürülebilirliği iş modelinin temel unsurlarından biri olarak ele alan İş Bankası’nın, 2023-2028 dönemine ilişkin sürdürülebilir finansman alanında 650 milyar TL düzeyinde finansman sağlama taahhüdü bulunuyor. Banka, bu taahhüdü doğrultusunda reel sektörün sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarını destekleyerek düşük karbonlu ekonomiye geçişe katkı sunmaya, kapsayıcı finansman anlayışıyla sosyal fayda sağlayan faaliyetleri finanse etmeye devam ediyor.

REKLAM

Girişimci kadınlara için 250 milyar TL

İş Bankası, sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının önemli bir parçası olan toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların ekonomik hayata katılımının güçlenmesi alanında da uzun vadeli taahhütlerle hareket ediyor. Banka, 2023-2028 dönemine yönelik girişimci kadınlara 250 milyar TL finansman sağlama taahhüdü ve 15 bin kadına finansal okuryazarlık desteği kapsamında çalışmalarına devam ediyor.